快訊

相隔73天新冠病歿降回2字頭 1歲童MIS-C「爆肝」搶救中

直播／今增本土確診25521例 28病歿2個月來最少

撥開海中戰爭的迷霧 軍事雜誌：國軍必須準備「這武器」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網拍5折賣假LV、愛馬仕包 9千筆交易！不法所得7000萬

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市陳姓女子從大陸進口LV、愛馬仕、DIOR等仿冒精品包，以市價5折上網拍賣，短短一年半有9000筆交易，不法所得7000多萬元。保二總隊刑事警察大隊偵一隊獲報「有人賣假包」，持搜票查扣817件仿冒名牌包、現金216萬元，清查出30名被害人，警詢後依詐欺、商標法、洗錢防制法罪嫌送辦。

警方調查，陳女（35歲）是家庭主婦，在家閒閒沒事，突發奇想從大陸深圳進口品質普通的仿冒名牌包，分別開設50個網拍帳號，標榜「專櫃正品、二手正品、全新正品、正品代購、歐洲代購、法國代購」，以市價5折不等兜售，同時大量購買網拍廣告，使商品置頂、增加曝光率。

保二總隊刑大偵一隊2020年5月接獲民眾報案，說賣家「標榜正品」卻買到假LV包包，氣憤提告，循線調查鎖定陳女身分，2021年8月持搜索票，至她新店住處附近倉庫查扣817件仿冒名牌包，品牌包括LV、愛馬仕、DIOR、GUCCI、YSL、CHANEL、CHOLE、BV、BURBERRY等，侵權市值達6500萬元。

經查，陳女從2019年12月開始販售，至2021年8月共有9000多筆交易成功紀錄，不法所得7000多萬元；警方根據查扣到的手機與7本銀行存摺，發現陳女向親友借證件、帳戶充當人頭，透過零為整方式洗錢漂白，掩飾不法所得，規避查緝。

警方查扣證物後，陸續取得30名被害人指證，成功扣押陳女財產200多萬元，並將人頭銀行帳戶設為警示帳戶，阻斷金流，於上周將涉案7人依違反詐欺（第339條之4）、洗錢防制法（第2條、第3條）、商標法（第97條）送辦。

警方呼籲，民眾購買高價位相關商品，應向經銷據點購買，品質較有保障，切勿貪小便宜，在來路不明的網拍業者下單，得不償失。

保二總隊刑大偵一隊查扣陳女現金200多萬元。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣陳女現金200多萬元。記者翁至成／翻攝
陳女蝦皮賣場實際刊登截圖照片。記者翁至成／翻攝
陳女蝦皮賣場實際刊登截圖照片。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊至陳女新店的倉庫，查扣假精品包817件，侵權市值達6500萬元。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊至陳女新店的倉庫，查扣假精品包817件，侵權市值達6500萬元。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣證物照片。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣證物照片。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣證物照片。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣證物照片。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊至陳女新店的倉庫，查扣假精品包817件，侵權市值達6500萬元。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊至陳女新店的倉庫，查扣假精品包817件，侵權市值達6500萬元。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣證物照片。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣證物照片。記者翁至成／翻攝
陳女蝦皮賣場實際刊登截圖照片。記者翁至成／翻攝
陳女蝦皮賣場實際刊登截圖照片。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣證物照片。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊查扣證物照片。記者翁至成／翻攝

仿冒 網拍 愛馬仕

延伸閱讀

65億奢華絕美珠寶 Dior Print高級珠寶展首登台南奇美博物館

幻化絕美高級訂製服印花圖騰 Dior Print高級珠寶登台

士林分署加開拍賣會 推出BMW、名牌包

【重磅快評】高教悲歌：校長賣假學歷、論文無視抄襲

相關新聞

買總部被誆3.1億卻挨告 遠雄趙藤雄父子不起訴確定

遠雄集團創辦人趙藤雄和他兒子、遠雄人壽總經理趙信清，2008年前向台聚集團旗下昌軒建設，購買北市信義區遠雄集團現址土地、...

網拍5折賣假LV、愛馬仕包 9千筆交易！不法所得7000萬

新北市陳姓女子從大陸進口LV、愛馬仕、DIOR等仿冒精品包，以市價5折上網拍賣，短短一年半有9000筆交易，不法所得70...

不滿交往一年花30萬 男恐嚇前空姐女友、散布辣照遭訴

一名身兼二職的張姓男子，因不滿前空姐女友跟他交往不到一年，就花掉他30萬，還跟他分手，竟將兩人熱戀時拍下的空姐清涼辣照加...

坤輿案衝突黑衣人施暴 時力批警政署無能、徐國勇神隱

7月21日坤輿掩埋場外爆發流血衝突事件，時代力量今舉行記者會指出，數百名黑衣人漠視上百警力，對自救會鄉親和聲援者施暴，警...

台北地院國民法庭準備好了！2美女法官留下倩影

因應明年元月1日上路的國民法官新制，台北地院在附屬「寶慶院區」打造2個國民法官法庭，今天舉行揭牌。台北地院院長黃國忠表示...

找線民合作抓通緝犯 警遭反咬險成詐欺共犯

桃園市中壢分局劉姓員警為抓通緝犯與線民合作，未料任務完成，自己的身分證和信用卡也不翼而飛，結果是被線民偷走盜刷，還被銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。