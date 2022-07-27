網拍5折賣假LV、愛馬仕包 9千筆交易！不法所得7000萬

新北市陳姓女子從大陸進口LV、愛馬仕、DIOR等仿冒精品包，以市價5折上網拍賣，短短一年半有9000筆交易，不法所得7000多萬元。保二總隊刑事警察大隊偵一隊獲報「有人賣假包」，持搜票查扣817件仿冒名牌包、現金216萬元，清查出30名被害人，警詢後依詐欺、商標法、洗錢防制法罪嫌送辦。

警方調查，陳女（35歲）是家庭主婦，在家閒閒沒事，突發奇想從大陸深圳進口品質普通的仿冒名牌包，分別開設50個網拍帳號，標榜「專櫃正品、二手正品、全新正品、正品代購、歐洲代購、法國代購」，以市價5折不等兜售，同時大量購買網拍廣告，使商品置頂、增加曝光率。

保二總隊刑大偵一隊2020年5月接獲民眾報案，說賣家「標榜正品」卻買到假LV包包，氣憤提告，循線調查鎖定陳女身分，2021年8月持搜索票，至她新店住處附近倉庫查扣817件仿冒名牌包，品牌包括LV、愛馬仕、DIOR、GUCCI、YSL、CHANEL、CHOLE、BV、BURBERRY等，侵權市值達6500萬元。

經查，陳女從2019年12月開始販售，至2021年8月共有9000多筆交易成功紀錄，不法所得7000多萬元；警方根據查扣到的手機與7本銀行存摺，發現陳女向親友借證件、帳戶充當人頭，透過零為整方式洗錢漂白，掩飾不法所得，規避查緝。

警方查扣證物後，陸續取得30名被害人指證，成功扣押陳女財產200多萬元，並將人頭銀行帳戶設為警示帳戶，阻斷金流，於上周將涉案7人依違反詐欺（第339條之4）、洗錢防制法（第2條、第3條）、商標法（第97條）送辦。