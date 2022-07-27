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不滿交往一年花30萬 男恐嚇前空姐女友、散布辣照遭訴
一名身兼二職的張姓男子，因不滿前空姐女友跟他交往不到一年，就花掉他30萬，還跟他分手，竟將兩人熱戀時拍下的空姐清涼辣照加上「求包養」字樣，恐嚇女方不還錢就散布辣照，遭拒絕後真的寄給女方公司及媒體。台北地檢署27日偵結，依恐嚇取財及散布猥褻物等罪起訴張男。
現年40多歲的張男平時是娃娃車司機，正職之餘兼職潛水教練，因而認識不少機師和空姐，並於2020年間與前空姐女友開始交往。起初兩人濃情密意，女方讓男方拍下不少清涼火辣的照片，卻在兩人不到一年分手後，變成張男用來恐嚇威脅的工具。
2021年3月，張男不甘兩人分手，聯繫空姐說兩人交往短短不到一年，自己在女方身上花了超過30萬元，要求女方「匯個10萬來」、「要回1/3也不過份」，並附上女方辣照要脅「不要因小失大」。
該空姐非但對張男無動於衷，還直接報警提告。張男等不到對方回應，便將空姐辣照加上「求包養」字樣，寄給航空公司客服信箱及多家電子媒體。後來張男住處遭檢警搜索，查扣電腦主機和手機進行比對，這才坦承犯行，辯稱自己只是想拿回前面所花的錢，並非恐嚇取財。
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