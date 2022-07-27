坤輿案衝突黑衣人施暴 時力批警政署無能、徐國勇神隱

7月21日坤輿掩埋場外爆發流血衝突事件，時代力量今舉行記者會指出，數百名黑衣人漠視上百警力，對自救會鄉親和聲援者施暴，警方卻無法阻止衝突，且僅帶回2人偵訊，暴露警察局、警政署及內政部處理暴力衝突之無能，內政部長徐國勇不要再神隱噤聲，應啟動究責。

立委陳椒華指出，坤輿公司結合弘鷹、翔鷹2間保全公司聘僱黑道背景人員擔任臨時保全，違反「保全業法」，請徐國勇及警政署長黃明昭公開宣示要如何整頓保全業、不當聘僱及暴力犯罪，莫讓保全人員及黑道化身保全成為掩埋場開發派的打手，亦莫讓國人質疑警方在護航坤輿，她也呼籲苗栗縣長徐耀昌縣長盡速依判決意旨發文給坤輿，撤銷當年同意設置掩埋場的原處分，不要等到9月13日自動失效，讓自救會鄉親早日安心回家。

苗栗縣議員暨縣長參選人宋國鼎表示，據報導指出，這些滋事人員並非合法保全，且為涉及組織犯罪的黑幫，警政署、縣警局務必調查是否跟在地幫派有關，因龍昇在地鄉親不斷向他透露生活中強烈不安，衝突之後，過著提心吊膽的日子。

坤輿事業廢棄物掩埋場自救會長陳清鑫痛批，「黑道制縣，無法無天！」當晚受傷的村民羅先生右小腿雖纏滿繃帶，今也現身控訴坤輿雇用黑道份子傷害鄉親，龍昇青年陳柏弦則出示當天父親受傷就醫的照片，控訴警方盾牌擠壓造成母親胸痛迄今難以下床。