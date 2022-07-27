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台北地院國民法庭準備好了！2美女法官留下倩影

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

因應明年元月1日上路的國民法官新制，台北地院在附屬「寶慶院區」打造2個國民法官法庭，今天舉行揭牌。台北地院院長黃國忠表示，法庭空間配置的設計，是依照國際人權公約及司法院指引而設置，「我們準備好了」。

台北地院美女法官歐陽儀(左)與趙書郁(右)。記者王聖藜/攝影
台北地院美女法官歐陽儀(左)與趙書郁(右)。記者王聖藜/攝影

事實上，「寶慶院區」位於博愛特區的長沙街上，為一舊式建築，宅內花木扶疏，適合人居，與故陸軍、空軍上將周至柔將軍昔日官邸對望，未來國民法官在此審案，環境氣氛應有別於一般法庭之肅穆。

黃國忠說，北院過去的法庭已不足應付新世紀、新潮流，移駕了「寶慶院區」的四個科室，設置1、2樓兩層法庭，還有檢察官、律師休息室、詢問室及指認室，今天入厝揭牌，希望新制讓人民重新對司法產生信賴。

全國律師聯合會理事長陳彥希說，他考察過歐美國家的實體法庭，台北地院的法庭表現出莊嚴、溫暖的特色，國民法官法是重要的特別法，讓人民做出司法決定，將安排律師進行帶狀進修課程，更期待刑事審判工作進入嶄新境界。

司法院副秘書長周占春說，北院的國民法官法庭已達到可使用狀態，雖制度明年才上路，但9月就要與地方戶政機關聯繫、造冊；國民法官制不止挑戰法官，一樣挑戰著檢察官、律師甚至國民，終極目的是讓人民更信賴司法。

最高檢察署主任檢察官呂文忠說，對應國民法官開庭，台北地檢署已指派10名主任檢察官配合新制，凡人力 、物力、教育訓練都要一一克服。

今天的揭牌儀式台北司法圈重要人士齊聚，基層法官興致高昂，2名美女法官歐陽儀、趙書郁在「國民法官」白色裝置藝術前留下倩影。

台北地院國民法官法庭今天揭牌。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭今天揭牌。記者王聖藜／攝影
司法院刑事廳長彭幸鳴參與國民法官法庭揭牌。記者王聖藜／攝影
司法院刑事廳長彭幸鳴參與國民法官法庭揭牌。記者王聖藜／攝影
司法院副秘書長周占春。記者王聖藜／攝影
司法院副秘書長周占春。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭。記者王聖藜／攝影
台北地院院長黃國忠介紹國民法官法庭的配置。記者王聖藜／攝影
台北地院院長黃國忠介紹國民法官法庭的配置。記者王聖藜／攝影
全國律師聯合會理事長陳彥希。記者王聖藜／攝影
全國律師聯合會理事長陳彥希。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭。記者王聖藜／攝影
台北地院院長黃國忠。記者王聖藜／攝影
台北地院院長黃國忠。記者王聖藜／攝影
最高檢察署主任檢察官呂文忠。記者王聖藜／攝影
最高檢察署主任檢察官呂文忠。記者王聖藜／攝影

國民法官 司法院 檢察官

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