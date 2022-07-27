找線民合作抓通緝犯 警遭反咬險成詐欺共犯

桃園市中壢分局劉姓員警為抓通緝犯與線民合作，未料任務完成，自己的身分證和信用卡也不翼而飛，結果是被線民偷走盜刷，還被銀行指控幫助詐欺，經桃園地檢署調查，今天才獲不起訴處分。

劉姓員警（46歲）被控明知身分證與信用卡是個人重要證件及理財工具，仍在去年1月20日前不詳時間將證件交給林姓女子和蔡姓男子（2人均另案起訴），再由蔡姓男子聯絡銀行客服中心，變更信用卡聯絡電話，並於1月20日至網路電商平台和實體店面刷卡消費8萬餘元，最後成功交易2萬7千餘元，涉嫌幫助詐欺。

偵訊時，劉員堅決否認，強調自己雖然為了抓通緝犯與林、蔡2人合作過，但報酬都是用現金或轉帳方式支付，不知道信用卡為何會被盜刷，而且1月20日當天接到銀行通知就立即辦停用，絕對沒有提供信用卡給他人使用情事；蔡男雖坦承聯絡銀行客服及變更聯絡電話，但對證件資料來源避重就輕，未清楚交代。

檢方調查，劉員與林、蔡2人有個LINE群組，群組內的對話紀錄可知3人交情匪淺，但未見3人討論盜刷詐欺內容，而劉員的手機送數位鑑定還原，也查無與詐欺案有關的資料。

檢方認為，劉員如果真的有幫助詐欺犯意，按照常理，他只要將信用卡號、到期日及安全碼告知林、蔡2人就好，無須提供身分證給蔡男變更聯絡電話。另外，盜刷案發生前，林、蔡2人曾到劉員任職的派出所找過劉員，無法排除證件資料是2人以不詳方式取得。