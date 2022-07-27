聽新聞
test
0:00 / 0:00
買總部被誆3.1億卻挨告 遠雄趙藤雄父子不起訴確定
遠雄集團創辦人趙藤雄和他兒子、遠雄人壽總經理趙信清，2008年前向台聚集團旗下昌軒建設，購買北市信義區遠雄集團現址土地、建物，卻遭檢舉藉交易案私下給付掮客李克毅3.1億元「顧問費」涉嫌背信。台北地檢署日前將趙藤雄父子不起訴，案經台灣高檢署駁回再議，趙藤雄父子不起訴確定。
2008年間，昌軒建設擬賣出上述土地、建物供遠雄人壽興建集團總部，當時向可立以昌軒建設代理人身分和遠壽簽約，卻涉嫌與開發部副理羅文德及掮客李克毅合謀，由李男名下的「WIN FAIR」公司負責處理購地案相關事宜。
但向、羅、李等人卻在議價過程中，向遠壽佯稱需另外花3.1億元擺平黑道和債權人，最後遠壽在預算之內，同意以價金129億、仲介費1.3億及顧問費3.1億，總計133.4億元完成交易。
2011至2012年間，台北市國稅局發現李男曾在該購地案中，同時收取佣金和顧問費，卻涉嫌逃漏稅捐，向、羅、李三人將3.1億元中飽私囊情事才東窗事發。事後趙藤雄父子遭人檢舉還疑與李男勾結，但檢方清查相關人等金流後，未發現趙藤雄父子將上述3.1億放進自己口袋相關事證，將兩人不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言