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這批肉很毒！移工還沒嘗到家鄉味就驗出豬瘟慘遭判刑
泰國籍彎姓男移工，合法申請來台在高雄橋頭一家鐵工廠工作；今年初想念家鄉味，請在泰國的女友寄肉製品來台，未料，卻遭驗出非洲豬瘟陽性反應，彎男慘遭送辦；地院審理後，將他依非法輸入檢疫物罪，處2個月有期徒刑，緩刑2年，須向公庫支付3萬元，並沒收扣案的肉品。
判決指出，彎男為泰國籍移工，在橋頭區一家鋼鐵工廠工作，因想念家鄉味，今年1月7日，請女友從泰國南奔省寄送5條香腸、4包玻璃豬肉渣來台，經關務署高雄關派駐中華郵政高雄郵務處理中心判定為動物檢疫物，送成功大學附設醫院及農業委員會家畜衛生試驗所測定後，驗出非洲豬瘟陽性反應。
彎男因此涉犯違反動物傳染病防治條例，由高雄市專勤隊偵辦，警詢、偵訊時，也，他也大致坦承犯行，後由檢方依法起訴，向法院聲請簡易判決處刑。
地院認為，彎男擅自輸入遭禁的檢疫物，已對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，考量他坦承犯行，尚有悔意，犯後態度良好，加上輸入數量少，且才剛入境，就遭查獲，未造成重大危害。
地院審理後，將他依非法輸入檢疫物罪，處2個月有期徒刑，緩刑2年，須向公庫支付3萬元，並沒收扣案的肉品，全案可上訴。
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