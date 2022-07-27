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公親變事主 永齡執行長劉宥彤居中協調郭粉官司反挨告

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

永齡基金會執行長劉宥彤2020年2月間因將一名黃姓男子的個資，交給處理郭董參選時處理庶務的某公司林姓負責人，卻被林拿去申報薪資挨告；劉宥彤喊冤，稱是要公司接受捐款，她才將黃男個資交給林姓負責人，沒想對方會將黃男資料拿去申報薪資，新北地檢署採信劉宥彤說詞，不起訴處分。

另外涉嫌將黃男資料拿去申報薪資的林姓負責人，獲檢方予以緩起訴1年處分，並應向被害黃男賠償10萬元。

檢方調查，黃男與秦姓男子因著作權問題引發司法糾紛，同為郭董支持者的兩人找上劉宥彤居中協調，達成和解撤告，和解條件之一是秦男需以黃男名義捐款5萬元。劉宥彤協助處理此事，加上黃男長期參與郭董競選活動，劉便在前年2月間，將秦男以黃男名義捐款的5萬元捐給當時處理郭董參選庶務的某公司，並將黃男個人資料交給林姓負責人，請林代為處理捐款事宜。

未料隔年5月，林女在申報公司營利事業所得時，卻將黃男資料拿去虛報領取公司薪資5萬元，藉此浮報公司營業費用，黃男報稅時發現自己明明沒領薪水，卻被多報一條所得稅，氣得今年3月向地檢署具狀提告。

檢方偵訊時，劉女喊冤稱她確實有轉交給林女黃男個資，但不知對方將個資拿去浮報薪資，獲不起訴處分；林姓負責人則坦承犯行，檢方考量她沒有前科，稱一時失慮才犯法、犯後坦承犯行，在黃男同意下，予以緩起訴1年處分，並需向黃男賠償10萬元。

永齡基金會執行長劉宥彤協助兩名郭粉官司協調，卻因將其中一人個人資料交給處理郭董參選庶務的公司反挨告，獲新北地檢署不起訴處分。圖／聯合報系資料照
永齡基金會執行長劉宥彤協助兩名郭粉官司協調，卻因將其中一人個人資料交給處理郭董參選庶務的公司反挨告，獲新北地檢署不起訴處分。圖／聯合報系資料照

劉宥彤 永齡基金會

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