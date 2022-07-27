坤輿案決定不上訴 苗栗縣政府：盼紛擾就此落幕

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩場開發案引發地方激烈抗爭，自救會提起行政訴訟，上周台中高等行政法院判決縣府敗訴，苗栗縣政府當天決定中止坤輿試運轉，今天並宣布尊重判決結果不上訴，縣長徐耀昌強調縣府受理開發案的申設程序絕未違反法令，也絕無對廠商放水情事，盼紛擾就此落幕。

坤輿開發案設置許可期限為今年9月13日，在縣府中止業者的試運轉後，全案已無法如期完成申設程序，自救會方面認為開發案勢必「歸零」，居民抗爭多年終於成功，對縣府上午宣布不上訴，自救會幹部反映冷淡，認為縣府早該有所有作為，根本不該讓衝突事件發生。

坤輿公司7月21日凌晨進行「全量試運轉」，與抗爭民眾引爆衝突，造成多人受傷，當天上午台中高等行政法院也宣判，自救會指控全案實際開發面積超過2公頃，但業者規避未辦環評，法院判決縣府敗訴，認定縣府做成讓坤輿科技設置掩埋場的行政處分無效。

徐耀昌今天上午率同環保局長陳華盛、警察局長陳武康在縣府舉行記者會，宣布縣府尊重坤輿案的判決結果，也期盼恢復社會安定與和諧，決定不上訴。

徐耀昌表示，申請公民營廢棄物處理許可，應否實施環評是以申請同意設置文件的「計畫內容」及當時申請 時標準加以認定，坤輿2001年間提出的同意設置文件，申請面積1.7958公頃，日處理量190公噸，都未達當年規範的應實施環評標準，自救會提起行政訴訟，法院認定聯外道路、水泥建物及地磅所在土地都應納入全案申請開發範圍，因此總面積超過2公頃，全案應實施環評，對此縣府尊重法院獨立審判的見解。

警察局長陳武康表示，7月21日當天發生衝突後就成立專案小組查辦並報請檢方指揮，核發拘票拘提涉案的 暴力黑幫分子，陸續拘捕15人到案，也通知外圍分子59人及坤輿公司現場幹部、負責人到案說明，依組織犯罪 、恐嚇、妨害公務及妨害自由等罪嫌移送法辦；全案並針對保全公司違法雇用臨時保全人員部分傳喚 保全公司人員清查。