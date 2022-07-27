快訊

學界盼發表「失敗」實驗 少走冤枉路且杜絕學術造假

又是無經驗廠商 竹市再爆棒球場工程讓學生擦屁股

下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花錢叫人放火燒四面佛寺烈焰沖天 他判關5年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李家瑋與台北市林森北路四面佛寺陳姓廟公有糾紛，花1萬元教唆鄭姓男子縱火，自己則在一旁錄影，烈焰駭人，一審依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判李6年徒刑，二審改判刑5年8月，最高法院駁回上訴定讞。

2019年12月7日，台北市警消單位接獲報案，指林森北路一棟大樓發生火警，大批消防車、救護車及逾百名消防員到場灌救，救出134人、疏散500人。

火調結果事後出爐，認定起火點在1樓，災損則是燒毀四面佛廟等3戶人家，造成相關家具、佛具、裝潢等及11部機車毀損；其中四面佛佛像西、南、北面顏色變得較黑，東面更燒黑。

警方過濾監視器畫面，循線逮捕李、鄭（已判刑3年8月定讞），查出李與四面佛寺廟公有金錢糾紛，雙方先在網路上互嗆，李心生不滿，以1萬元代價教唆鄭縱火。一審依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判李6年徒刑。

李家瑋被警方查獲後，至去年二審行準備程序時皆未提出精神抗辯，卻在去年12月27日時聲請鑑定是否有因精神狀況欠佳而有刑法第19條免責或減輕事由。

二審認為李提出的就醫紀錄是在1999年和2004年間，距離縱火案發生已有20餘年、5年之久，且根據病歷資料的評估，認為這些問題不致會影響到他這次縱火，沒有必要再送台大醫院精神鑑定。

二審審酌李家瑋指因和廟公有糾紛，就籌畫放火，殃及無辜，雖財物損害嚴重但沒有燒燬住宅，但他矢口否認犯行、推諉卸責、毫無悔意，惡性甚鉅，李雖未懺悔仍賠44萬給被害人，略減改判5年8月；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

李家瑋教唆鄭姓男子縱火燒四面佛寺，判刑5年8月定讞。圖／聯合報系資料照片
李家瑋教唆鄭姓男子縱火燒四面佛寺，判刑5年8月定讞。圖／聯合報系資料照片

四面佛 縱火

延伸閱讀

一、二審法官同一人 中華人權協會憂心影響司法公信力

金鼎證券創辦人張平沼夫妻非法募集有價證券 有和解、賠償二審獲減刑

疑挾怨涉縱火燒3砂石車 苗警以車追人逮70歲老翁

國中少女長得像大學生 他花1500約炮一、二審都無罪

相關新聞

買總部被誆3.1億卻挨告 遠雄趙藤雄父子不起訴確定

遠雄集團創辦人趙藤雄和他兒子、遠雄人壽總經理趙信清，2008年前向台聚集團旗下昌軒建設，購買北市信義區遠雄集團現址土地、...

這批肉很毒！移工還沒嘗到家鄉味就驗出豬瘟慘遭判刑

泰國籍彎姓男移工，合法申請來台在高雄橋頭一家鐵工廠工作；今年初想念家鄉味，請在泰國的女友寄肉製品來台，未料，卻遭驗出非洲...

花錢叫人放火燒四面佛寺烈焰沖天 他判關5年8月定讞

男子李家瑋與台北市林森北路四面佛寺陳姓廟公有糾紛，花1萬元教唆鄭姓男子縱火，自己則在一旁錄影，烈焰駭人，一審依放火燒燬現...

坤輿案決定不上訴 苗栗縣政府：盼紛擾就此落幕

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩場開發案引發地方激烈抗爭，自救會提起行政訴訟，上周台中高等行政法院判決縣府敗訴，苗栗縣政府當...

外送放管理室沒拿上8樓 悍女逼老闆登門道歉還囚3小時

台中北屯葉姓女子叫三媽臭臭鍋外送時，不滿店家僅送到管理室而非她8樓住家門口，竟逼老闆、店長登門道歉，還恐嚇「敢走出這個門...

立委收賄案外案 國民黨團主任詐建商 40萬交保

立委集體收賄驚爆案外案。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉向建商誆騙可遊說民代修正促轉條例，幫助建商及政治受難者取得國家強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。