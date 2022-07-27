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花錢叫人放火燒四面佛寺烈焰沖天 他判關5年8月定讞
男子李家瑋與台北市林森北路四面佛寺陳姓廟公有糾紛，花1萬元教唆鄭姓男子縱火，自己則在一旁錄影，烈焰駭人，一審依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判李6年徒刑，二審改判刑5年8月，最高法院駁回上訴定讞。
2019年12月7日，台北市警消單位接獲報案，指林森北路一棟大樓發生火警，大批消防車、救護車及逾百名消防員到場灌救，救出134人、疏散500人。
火調結果事後出爐，認定起火點在1樓，災損則是燒毀四面佛廟等3戶人家，造成相關家具、佛具、裝潢等及11部機車毀損；其中四面佛佛像西、南、北面顏色變得較黑，東面更燒黑。
警方過濾監視器畫面，循線逮捕李、鄭（已判刑3年8月定讞），查出李與四面佛寺廟公有金錢糾紛，雙方先在網路上互嗆，李心生不滿，以1萬元代價教唆鄭縱火。一審依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判李6年徒刑。
李家瑋被警方查獲後，至去年二審行準備程序時皆未提出精神抗辯，卻在去年12月27日時聲請鑑定是否有因精神狀況欠佳而有刑法第19條免責或減輕事由。
二審認為李提出的就醫紀錄是在1999年和2004年間，距離縱火案發生已有20餘年、5年之久，且根據病歷資料的評估，認為這些問題不致會影響到他這次縱火，沒有必要再送台大醫院精神鑑定。
二審審酌李家瑋指因和廟公有糾紛，就籌畫放火，殃及無辜，雖財物損害嚴重但沒有燒燬住宅，但他矢口否認犯行、推諉卸責、毫無悔意，惡性甚鉅，李雖未懺悔仍賠44萬給被害人，略減改判5年8月；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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