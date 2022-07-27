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影／殯儀館棺木旁清潔大體工作室冰櫃 酒駕人：毛毛的

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東地檢署今天辦理社會勞動專案「生命教育服務學習」，14名酒駕緩起訴社服勞動人，到台東市殯葬所清理冰櫃、退冰室、大體工作室、入殮室等環境維護，地檢署並提醒若有酒癮可就醫戒治，參與勞動人在棺木、冰櫃旁清理時坦言「毛毛的」不會再酒駕了。

14名因為酒駕緩起訴處分，易服社會服務勞動人，今天到台東市殯葬所清理冰櫃、解剖台打掃環境，一旁就放著多具棺木，也有家屬正在辦喪事，現場哀淒肅穆、氣氛沉重，林姓社會勞動人直言「真的毛毛的，有點擔心被卡住，現在喝酒不會再騎車了！」

「喝酒不要騎、開車！」台東地檢署檢察長戴文亮，今天到場視察並提醒勞動人說，許多人喝酒後想要外出，而且常是為了想去超商買兩罐繼續喝，也就因為這樣發生意外、被取締酒駕，如果真的覺得不喝不舒服，建議就醫戒除酒癮，地檢署觀護人也會協助引介就醫治療。

他說，台東基督教醫院、部立台東醫院、榮總台東分院都可配合作酒癮治療，戒酒癮並不丟臉，也不要不好意思，希望透過今天的活動讓酒駕勞動人更警惕，千萬不要再犯， 否則下一次可能就只能入獄。

台東地檢署主任觀護人許玄宗說，「遏止酒駕」一直是地檢署重點政策，藉由殯葬所勞動服務，以生命學習服務、剛柔並濟方式，讓酒駕者「珍惜自己、尊重他人」，也期許他們在生活中隨時提醒自己及身邊的人「不酒駕，平安回家」!

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

易服社會服務勞動人，今天到台東市殯葬所，在棺木旁清理冰櫃、解剖台打掃環境。記者卜敏正／攝影
易服社會服務勞動人，今天到台東市殯葬所，在棺木旁清理冰櫃、解剖台打掃環境。記者卜敏正／攝影
易服社會服務勞動人，今天到台東市殯葬所，在棺木旁清理冰櫃、解剖台打掃環境。記者卜敏正／攝影
易服社會服務勞動人，今天到台東市殯葬所，在棺木旁清理冰櫃、解剖台打掃環境。記者卜敏正／攝影
易服社會服務勞動人，今天到台東市殯葬所，在棺木旁清理冰櫃、解剖台打掃環境。記者卜敏正／攝影
易服社會服務勞動人，今天到台東市殯葬所，在棺木旁清理冰櫃、解剖台打掃環境。記者卜敏正／攝影

酒駕 台東

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