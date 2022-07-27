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打離婚官司利益衝突記申誡 律師呂秋遠：我問心無愧！
律師呂秋遠4年前因受委任時未利益衝突迴避而被記申誡，他又涉提供離婚訴訟中女方法律諮詢後，接受男方委任擔任訴訟代理人，再度被申訴涉利益衝突，律師懲戒委員會19日決議再記申誡；呂秋遠不服懲戒結果，但尚未收到決議書，無法得知委員如何認定他違失，會再提覆審尋求救濟。
呂秋遠指出，原因出自約6、7年前，一名女子欲和丈夫離婚而前來諮詢，當時女方稱自己有法扶律師，他也好心地未收費提供法律意見，女方過程中逕自錄音；事後，他接受丈夫委任擔任訴訟代理人，一審時他向丈夫表示曾接受女方的諮詢，丈夫也回應沒關係。
他說，雙方打官司期間，女方沒有反應或申訴，且女方又二度找他希望能談和解，最終未成立，一審判女方敗訴，之後女子就申訴他涉嫌利益衝突。
呂秋遠說，「我問心無愧」，諮詢過程中他沒有蒐集女方的任何資料，僅是口頭提供法律意見，「我不只含冤，懲戒結果太過分了」。他說，女子當時「廣發英雄帖」，諮詢包括林智群在內等多位律師，而他在女方申訴後，解除和男方委任關係，男方之後也委任林智群當訴訟代理人。
2015年間，一對夫妻互告通姦、性侵等刑民事官司，而呂秋遠同年5月先接受丈夫委任，於訴訟中主張女方有通姦事實；隔月又接受妻子委任，於民事訴訟中主張丈夫性侵，被認定違反律師倫理規範。律師懲戒委員會2018年決議不懲戒，但律師公會提覆審後，覆審委員會同年5月認定呂秋遠未利益迴避，撤銷原決議，改記呂秋遠申誡。
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