第2波掃黑專案逮450人 警政署長坐鎮偵辦苗栗坤輿案

警政署執行全國第2波同步掃黑行動專案，掃黑行動同時結合「肅槍」、「地下錢莊」掃蕩專案，逮了450人，內政部長徐國勇今出席主持成果發表；徐國勇數次提到要感謝警察，這次掃黑成果斐然。另外他也提到選舉將到，將特別注意以數位支付、物流配送等利用科技賄選手法。

這次掃黑專案，檢肅68名治平目標、逮捕成員382人，合計到案450人，並掃蕩幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計1848處、掃蕩地下錢莊213件、犯嫌370人，共查扣不法利得約1270萬元。

另外近來槍擊案件頻傳，為避免引發後續模仿效應，警方掃黑肅槍行動已查緝各式槍械120支、破獲改造工廠4處，並持續進行中。

徐國勇主持時說，維持治安穩定，讓人民能安居樂業，是警察責無旁貸的天職。他要感謝警察不眠不休，維護台灣治安，如果台灣治安與國際主要國家相比，台灣是名列前茅；但是仍然有不法之徒，意圖破壞社會治安，警察同仁絕對依法行政，嚴加打擊不法犯罪；這次將竹聯幫仁堂明仁會還有隱身在特定政黨的幫派組織，列為打擊重點。

徐特別提到苗栗發生掩埋場黑衣人打傷民眾、妨害公務等行為，警政署長黃明昭立即前往苗栗坐鎮指揮，警方正在偵辦，已逮捕11人，接下來還有數十人會一一傳訊。