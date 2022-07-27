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外送放管理室沒拿上8樓 悍女逼老闆登門道歉還囚3小時

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北屯葉姓女子叫三媽臭臭鍋外送時，不滿店家僅送到管理室而非她8樓住家門口，竟逼老闆、店長登門道歉，還恐嚇「敢走出這個門，事情就不好處理」，並撂人痛毆、揮舞短刀，前後囚禁2人3個多小時不讓離去；法院考量雙方和解，依妨害自由罪判葉女5月徒刑，可上訴。

檢警調查，葉女2019年6月23日晚上6點多打電話向三媽臭臭鍋訂餐，因店員送抵時僅將火鍋放在社區管理室櫃檯，沒有拿到葉女住的8樓門前，葉心生不滿就夥同葉姓、林姓男子先是打電話到火鍋店要老闆道歉，並要求其店長一起親自到她家再道歉。

火鍋店老闆、店長因秉持顧客至上原則，當晚7點多就到葉女住的社區致歉完畢後要離去，未料葉等人竟然恫嚇「你們敢走出這個門，事情就不好處理了」，還動手痛毆2人臉部，林男甚至揮舞短刀作勢砍人。

經火鍋店老闆私下打電話求救，葉女等人聽聞有警方到場才放他們走，但老闆、店長僅因道歉卻遭顧客剝奪自由3個多小時，直到晚上10點多才離開，警方事後也將葉女等3人送辦。

葉女在偵訊、審理時均坦承不諱，和被害的火鍋店老闆、店長證詞相符，並有手機對話截圖，老闆遭毆傷赴醫院驗傷等佐證；法院認為，葉女等人剝奪老闆、店長行動自由期間，接續對他們恐嚇，應論為1個妨害自由罪。

法院審酌，葉女不思理性解決紛爭，悍然恐嚇老闆、店長並剝奪他們行動自由，考量葉犯後坦承，並已經和2名被害人和解，對方也表示不願追究等，依妨害自由罪判葉女5月，緩刑2年，應參加法治教育3場；葉男、林男涉案部分另案審理中。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

火鍋 恐嚇 外送

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