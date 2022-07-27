台電抄表員揪出澎湖兩民宿偷改電表 4年竊電700萬

澎湖馬公市兩間民宿被控竄改電表，利用更改電表齒輪齒目方式減少計量，直到台電抄表員發現異常，才揪出兩家民宿惡行。合計4年間竊電多達700萬元，民宿的兩名陳姓負責人，一審各被依詐欺得利罪判刑1年6月、1年2月，高雄高分院考量兩人和台電和解，宣告緩刑5年。

這兩間民宿分別於2015年7月、2016年對外營業，兩家民宿約在2015年間申請電表，其中1間申請4具、另1間申請3具。

2019年8月間，台電抄表員發現兩家民宿明明暑假時常滿房，但用電度數卻與實際情況不符，認為兩家民宿的電表損壞，請台電人員拆回檢測，結果經測試，發現電表應走10度，但兩家民宿電表卻僅3度，懷疑電表遭到改造。

台電人員拆開電表檢查內部齒輪，發現不僅標檢局的封印鉛遭人撬開，齒輪軸的齒距數目也從18齒改為22齒，藉由增加齒目的方式，讓轉盤、齒輪咬合不正，且兩家民宿的電表改造手法一模一樣。

台電人員按照經改造後電表與新電表計算，發現2015年開幕的民宿，營運4年來，至少少繳390萬元，另1間開幕4年間，則少繳294萬餘元電費，經檢方調查後，兩名陳姓負責人被澎湖地檢署依詐欺罪起訴。

澎湖地院審理時，兩名民宿負責人均喊冤，否認改造電表少繳電費，他們也是直到台電人員會同警方查驗，才知道電表和正常規格不符；兩人請的辯護律師還稱電表可能是台電拆卸時損毀，不可能去改造電表。

澎院法官認為，兩家民宿的負責人並非接手他人的「二手屋」，如果要改造電表，必須關閉房屋總電源，若不是兩人授意，不可能有人會去竄改；在者，兩人經營民宿，應知道民宿電費與實際用電有差距，認定兩人約在民宿申設電表到營業前，請人改造電表。

澎院法官審理後，因兩名陳姓負責人否認犯行，未能繳付追償電費，依詐欺得利罪，分別判1年6月、1年2月有期徒刑，犯罪所得沒收。