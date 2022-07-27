立委收賄案外案 國民黨團主任詐建商 40萬交保

立委集體收賄驚爆案外案。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉向建商誆騙可遊說民代修正促轉條例，幫助建商及政治受難者取得國家強制徵收的土地，詐騙「活動費」500萬元；調查局昨天搜索約談郭克銘夫妻、國民黨立院黨團主任沈建億、立委廖國棟前辦公室主任丁復華共6人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依詐欺等罪命沈男40萬元交保。

國民黨立院黨團主任沈建億。記者張宏業／攝影

同案被約談的郭克銘與妻子高玉如各20萬元交保，丁復華10萬元交保；建商陳信誠、建商蘇益生複訊後請回。

二二八政治受難者遭國家不當沒收土地，促轉會在2021年預告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，初步以「原物返還為原則，金錢替代賠償為例外」方式處理；台北市長候選人蔣萬安當時也提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，獲15位藍委連署支持。

據促轉會評估，政府須返還的土地數量為255筆、總市值高達268億元，其中4成7被沒收土地可原物返還，其餘國家須支付的賠償金約有209億元。促轉會雖陸續公布撤銷有罪判決公告名冊，平復當年政治受難者遭司法迫害名譽，但受難者及家屬因不法審判，導致房屋土地被國家強制沒收，卻遲遲未返還。

由於商機龐大，陳信誠遊說政治受難者後代，可透過民代完成促轉條例修法，並找上郭克銘幫忙，郭向建商誆稱需要500萬元活動費，用來打點立委修法，如此便可將土地拿回，建商也能取得土地開發權，詎料卻是騙局；檢調追查是知公司金流，發現500萬元流向丁復華和沈建億，懷疑郭克銘涉及詐欺。

郭克銘在立委收賄案中，擔任前太流公司董事長李恆隆白手套，協助行賄蘇震清等人，前不久才被法院判刑2年8月，其中2年不得易科罰金、緩刑5年、應支付公庫600萬、提供200小時義務勞務；丁復華判刑1年10月、緩刑4年，當時沈建億（前廖國棟助理）僅列證人。