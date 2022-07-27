立委收賄爆詐欺案外案 廖國棟前辦公室主任漏夜偵訊

是知管理顧問公司總經理郭克銘。記者張宏業／攝影 立委集體收賄驚爆案外案。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉向建商誆騙可遊說民代修正促轉條例，幫助建商及政治受難者取得國家強制徵收的土地，詐騙「活動費」500萬；調查局26日兵分13路搜索約談郭克銘、國民黨立院黨團主任沈建億、時任立委廖國棟辦公室主任丁復華等6人，訊後依詐欺、侵占罪移送台北地檢署漏夜偵訊。

同案移送包括建商陳信誠、蘇益生，郭克銘親友高玉如，檢調搜索初步雖未發現有民代涉案，但不排除約談前立委廖國棟作證。

立委廖國棟辦公室前主任丁復華。記者張宏業／攝影 國民黨立院黨團主任沈建億。記者張宏業／攝影

二二八政治受難者遭國家不當沒收財產、土地，朝野立委皆喊出政府須返還的主張，促轉會在2021年預告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」

草案，初步以「原物返還為原則，金錢替代賠償為例外」方式處理；台北市長候選人蔣萬安當時也提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，獲十五位藍委連署支持。

據促轉會評估，政府須返還的土地數量為255筆、總市值高達268億元，其中4成7被沒收土地可原物返還，其餘國家須支付的賠償金約有209億元。促轉會雖陸續公布撤銷有罪判決公告名冊，平復當年政治受難者遭司法迫害名譽，但受難者及家屬因不法審判，導致房屋土地被國家強制沒收，卻遲遲未返還。

郭克銘於2016至2019年間，向陳信誠等建商誆稱，可遊說立委等民代修正促轉條例，若修法成功，可幫建商搓合地主取得土地開發，陳信誠等人信以為真，交付500萬給郭「處理」」遊說事宜，沒想到是場騙局。

郭克銘在立委收賄案中，擔任前太流公司董事長李恆隆白手套，協助行賄蘇震清等人，前不久才被法院判刑2年8月，其中2年不得易科罰金、緩刑5年、應支付公庫600萬；丁復華判刑1年10月、緩刑4年，當時沈建億（前廖國棟助理）列證人。