國家發展等3基金會遭認是國民黨附隨組織 最高行確定

財團法人民族、民權及國家發展3基金會，被認定為國民黨附隨組織，9千萬元財產遭禁止處分，3基金會提告，聲請撤銷不當黨產處理委員會原處分，台北高等行政法院認定3基金會實質受國民黨掌控，判基金會敗訴。案經上訴，最高行政法院今駁回確定。

黨產會處分書指出，欣裕台在2015年各捐助3000萬元成立民族基金會、民權基金會及國家發展基金會，依時任（也是現任）國民黨主席朱立倫公開發言，可證實3基金會由國民黨授意捐贈而設立。處分書指出，3基金會僅能動支的財產，是國民黨透過欣裕台捐贈各3000萬元設立基金所孳息，且國民黨黨工以無償、或極低對價提供勞務，加上3基金會都設址國民黨中央黨部，更可證明基金會在財務上受國民黨掌控。

3基金會主張，依黨產條例立法理由、執政黨立法委員審議黨產條例的發言內容，可知立法者制訂黨產條例的原意，是為調查、處理政黨於威權時期藉優勢地位自國家不當取得的財產，而這些財產依據現行法規均已罹於消滅時效或除斥期間，因此只能以專法（黨產條例）處理。3基金會認為我國已歷經兩次和平政黨輪替，各政黨得公平競爭並由人民以選票決定執政黨，已脫離黨國不分之威權時期，且它們的財產都是合法受捐贈而用於公益目的，與政黨選舉無關，無論是成立時間或財產實際用途，顯與黨產條例要規範的無涉。

3基金會認為黨產會草率處分凍結它們名下的全部財產，使之遭追徵、收歸國有，不符合比例原則。

不過北高行認為黨產條例所稱的「附隨組織」，不限威權時期成立者，縱於民主時代，政黨以捐助金錢方式設立財團法人，若仍可支配人事、財務、業務，即應受黨產條例的審查。3基金會受欣裕台公司捐助的資金，由國民黨授意，而國民黨是欣裕台唯一的股東，欣裕台明知信託收益支付黨工退休金、用於黨務運作後並無餘額，仍決議捐助，可證明捐助由國民黨授意的可能性極高。

北高行認為3基金會成立時，17席董事是欣裕台用國民黨行政管理委員會前主任委員林祐賢推薦的名單，幾乎包括國民黨中央委員會所有主管，也可證明國民黨實質控制基會會，因此，3基金會確是國民黨的附隨組織，黨產會處分無違法。

最高行政法院今認為當產條例相關規定經司法院釋字第793號解釋合憲，法官應據以審判。