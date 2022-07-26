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鶯歌前清潔隊長罹癌急需醫費 貪4百萬判2年緩刑5年
新北市鶯歌區前清潔隊隊長李合原2014年因罹患癌症急需醫療費，與多名親友共謀將人頭戶偽造報成清潔短期工，4年來詐取412萬餘元，新北地方法院考量他是為籌措醫療費才犯案，犯後坦承，依貪汙治罪條例處2年徒刑，緩刑5年，並需支付國庫30萬；褫奪公權5年。
其餘共謀提供人頭戶的親友，分處1年10月至2年不等徒刑，除潘姓女子因有前科未獲緩刑，其餘4人均獲緩刑5年。
檢調調查，李合原因罹癌急需醫療，2014年起陸續找來黃姓、徐姓、趙姓、潘姓等4名親友，以4千元至5千元不等價格向4人收取人頭戶，4人遂利用婆婆、母親等親友身分交給李合原，偽造擔任清潔隊短期人員，並偽造出勤表，藉此貪取薪資，4年來不法獲利412萬餘元。
合議庭審理時，6人均坦承犯行，並繳回不法所得。合議庭認為李合原身為公務員，不知廉潔自持，利用職務詐取財物，對公務員廉潔形象所害，但考量李犯罪是為了醫療費，犯後承認犯罪、繳回不法所得，依4罪利用職務機會詐取財物罪處1年9月，合併應執行2年，緩刑5年，並需支付公庫30萬元、褫奪公權5年。
其餘同夥5名民眾，分處1年10月至2年不等徒刑，除潘姓女子因有前科未獲緩刑，其餘4人均獲緩刑5年，褫奪公權3年，需向國庫支付5萬至20萬元不等。
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