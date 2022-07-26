百元越南茶裝成千元阿里山茶賣 台北茶商涉賣黑心茶8人送辦

台北市衛生局前年底抽檢某茶行的阿里山茶葉時，發現是「境外茶」，調查局中機站介入偵辦，發現林姓、楊姓茶商涉嫌以低價每斤百元越南茶，偽裝成高價每斤近2000元的台灣高山茶販售，檢調分數波收網，帶回楊等涉案8人，查扣百餘包，初估不法獲利達數十萬元，將擴大追查。

台北市衛生局在前年11月抽驗台北某茶行販售的阿里山高山茶，經農委會茶葉改良場的DNA鑑定發現，該款茶葉為「境外茶」，非包裝所標榜的台灣阿里山茶葉，全案由食藥署向台高檢告發後，由南投地檢署指揮調查局中機站追查茶葉來源。

調查局中機站發現，林姓男子（42歲）從事茶葉生意，在南投縣仁愛鄉境內有一間製茶廠，但林涉向南投縣草屯鎮知名的楊姓茶行業者（48歲），以每斤125元的價格購買越南茶後，偽裝成每斤1920元的阿里山茶，販售給台北茶行，從中牟取暴利。

檢調也發現，楊姓茶商經營的茶行，也有將越南茶偽裝成鹿谷烏龍、杉林溪茶葉的狀況，去年底至今年間陸續收網，帶回楊、林等8名涉案員工、業務，查扣百餘包的茶葉，重約15公斤，初估被害人有超過20人，若以每人購買重量3斤計算，二人不法獲利有數十萬元。

全案經調查局詢問後，依詐欺、妨害農工商罪移送南投地檢署訊問，檢方訊後命楊、林依7萬元交保，其他涉案人請回，並擴大追查是否有其他共犯與被害人。