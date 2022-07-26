網紅美容針灸名店 中醫院長詐領健保點數遭訴

北市網路知名、主打美容針灸的昫安中醫，負責人兼院長黃彥維前年涉嫌利用診所開幕，到隔月健保系統即時連線才完成的空檔，先盜取民眾個資，再離線申請、詐領健保點數。台北地檢署查出，連一對親身體驗並撰文推崇昫安的網紅母女，都在不知情下遭盜用個資申請點數，26日依詐欺、偽造文書及違反個資法起訴黃男。

昫安中醫位於北市後山埤近五分埔，主打韓國引進的美顏針、美體針等美容針灸，曾有網友聲稱光是第一次體驗院長黃彥維的體雕針灸，腰圍就少了6公分。加上診所內外裝潢十足網美風，網友的強效體驗加上美照，讓昫案儼然成為醫美中醫的代名詞。

後來健保局發現，黃彥維疑似利用2020年2月昫安開幕到隔月9日，健保系統尚未即時連線的漏洞，在近一個月內以離線方式進行「異常代碼申報」，多次盜用不實民眾個資申請健保補助。

由於昫安主要業務是提供高價自費的中醫美容醫療，與一般中醫健保請領項目不同，健保局後來清查出，黃彥維涉嫌詐領1點換算1元、近40000點的健保點數，於是將黃男移送法辦，黃男也願繳回80000元作為懲罰。

後來檢方發現，遭黃彥維盜用個資請領健保點數的民眾，竟有部分是高雄人，幾乎不可能專程跑來台北看診，進而查出黃男假意替岳父開在高雄的公司進行義診，用離線方式刷公司員工健保卡取得個資，事後再詐領健保點數。

黃男原向檢方供稱，被自己盜用個資請領健保點數的民眾，都是有意要來昫安看診，自己只是取得他們個資後，預先替他們製作病歷，一時不察用來申請健保點數，也願多繳回一倍所得表示悔意，一度獲得檢方不起訴。