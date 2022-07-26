快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅美容針灸名店 中醫院長詐領健保點數遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市網路知名、主打美容針灸的昫安中醫，負責人兼院長黃彥維前年涉嫌利用診所開幕，到隔月健保系統即時連線才完成的空檔，先盜取民眾個資，再離線申請、詐領健保點數。台北地檢署查出，連一對親身體驗並撰文推崇昫安的網紅母女，都在不知情下遭盜用個資申請點數，26日依詐欺、偽造文書及違反個資法起訴黃男。

昫安中醫位於北市後山埤近五分埔，主打韓國引進的美顏針、美體針等美容針灸，曾有網友聲稱光是第一次體驗院長黃彥維的體雕針灸，腰圍就少了6公分。加上診所內外裝潢十足網美風，網友的強效體驗加上美照，讓昫案儼然成為醫美中醫的代名詞。

後來健保局發現，黃彥維疑似利用2020年2月昫安開幕到隔月9日，健保系統尚未即時連線的漏洞，在近一個月內以離線方式進行「異常代碼申報」，多次盜用不實民眾個資申請健保補助。

由於昫安主要業務是提供高價自費的中醫美容醫療，與一般中醫健保請領項目不同，健保局後來清查出，黃彥維涉嫌詐領1點換算1元、近40000點的健保點數，於是將黃男移送法辦，黃男也願繳回80000元作為懲罰。

後來檢方發現，遭黃彥維盜用個資請領健保點數的民眾，竟有部分是高雄人，幾乎不可能專程跑來台北看診，進而查出黃男假意替岳父開在高雄的公司進行義診，用離線方式刷公司員工健保卡取得個資，事後再詐領健保點數。

黃男原向檢方供稱，被自己盜用個資請領健保點數的民眾，都是有意要來昫安看診，自己只是取得他們個資後，預先替他們製作病歷，一時不察用來申請健保點數，也願多繳回一倍所得表示悔意，一度獲得檢方不起訴。

後來全案發回北檢續查，檢察官傳喚一對曾受邀前往昫安體驗的網紅母女，發現連她們都在不知情下，個資被黃男用來詐領健保點數，誤以為當初只是要建立診所會員資料，可見得黃男詐領的黑數顯然更多，因此不採信其辯詞將他起訴。

主打美容針灸的昫安中醫院長黃彥維，因涉嫌盜用民眾個資詐領健保點數遭起訴。圖／翻攝網路
主打美容針灸的昫安中醫院長黃彥維，因涉嫌盜用民眾個資詐領健保點數遭起訴。圖／翻攝網路

健保卡 中醫 針灸 醫美

延伸閱讀

下床腳跟著地痛 足底筋膜炎中醫針灸可緩解

獨／健保署推商保補健保 互鎖式骨材將納自付差額醫材

2成5晚期癌友自費治療破百萬 癌希盼速推動商保補健保

國產新藥9月起納健保 罕見骨髓腫瘤病人年省百萬

相關新聞

百元越南茶裝成千元阿里山茶賣 台北茶商涉賣黑心茶8人送辦

台北市衛生局前年底抽檢某茶行的阿里山茶葉時，發現是「境外茶」，調查局中機站介入偵辦，發現林姓、楊姓茶商涉嫌以低價每斤百元...

台66競速失控釀2死3傷悲劇 2駕駛判決結果出爐

桃園市洪姓和邱姓2名男子去年9月在台66線飆車競速，過程中，洪男駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，釀2死3傷悲劇，案經桃園...

尪某緣淺...他「揮鐮刀」闖醫院探病 女友感動嫁半年卻天人永隔

陳姓男子想念林姓女友，在林女住院時探病遭到拒絕，陳求見意念堅定，持2把鐮刀突圍，被訴強制未遂罪；台北地院審理，考量陳犯罪...

亂告徐乃麟拿不動產抵押借款1500萬元 他的下場慘了！

藝人徐乃麟被大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞，控告未經同意拿不動產抵押借款1500萬元，檢方處分徐乃麟不起訴確定；徐乃麟反告蔡...

鶯歌前清潔隊長罹癌急需醫費 貪4百萬判2年緩刑5年

新北市鶯歌區前清潔隊隊長李合原2014年因罹患癌症急需醫療費，與多名親友共謀將人頭戶偽造報成清潔短期工，4年來詐取412...

影／氣切男騙陪玩師傳裸照 通緝女用虛寶詐財都被逮

桃園市王姓男子、台南市溫姓女子涉利用「三方詐騙」行詐，其中王在陪玩平台上，一人分飾多角，詐騙多名陪玩師，騙得裸照，而溫女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。