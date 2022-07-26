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台北知名茶商涉賣黑心阿里山茶 檢調搜索約談交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市政府衛生局抽驗內湖澧瀧號公司販售阿里山高山茶，經農委會DNA鑑定為「境外茶」，由食藥署南投地檢署告發，中機站抽絲剝繭追溯茶葉來源，發現林姓男子在南投縣仁愛鄉境內座製茶廠，利用低價越南茶偽裝成高價阿里山高山茶，再賣給澧瀧號，從中牟取價差暴利，中機站搜索5處地點，約談林男等人到案，檢方訊後依詐欺及虛偽標記等罪諭知交保。

據調查，林男向南投縣草屯鎮某知名茶行購買每斤125元越南茶，再偽裝成每斤1920元的阿里山高山茶，賣給台北澧瀧號公司，調查局除了在製茶廠查扣黑心阿里山高山茶外，另在草屯知名茶行查扣以越南茶偽裝成鹿谷烏龍、杉林溪茶等茶葉商品百餘包，同步約談多名員工詢問說明案情。

為遏止不肖廠商以低廉境外茶蒙混為高檔台灣茶，保障我國茶農及消費者權益，調查局依台灣高等檢察署打擊民生犯罪督導會報指示，要求所屬外勤處站積極發掘線索，南投地檢署接獲衛福部食藥署告發，指縣內疑有多起以境外茶混充台灣茶販售之情形。

台北內湖澧瀧號公司涉賣越南黑心茶。圖／調查局提供
台北內湖澧瀧號公司涉賣越南黑心茶。圖／調查局提供

阿里山 南投 茶葉 食藥署 詐欺

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