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一、二審法官同一人 中華人權協會憂心影響司法公信力

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導

中華人權協會接獲陳情，一名陳情人因證券交易法經台北地方法院判決有期徒刑18年，目前上訴至高等法院，但二審受命法官竟是參與一審的陪席法官，已形成對陳情人的不利心證，協會呼籲，迴避制度是確保被告獲得公平審判的重要基石，司法若無不能迴避的事由應盡力避免瓜田李下爭議，以免影響司法公信力。

中華人權協會指出，該法官在一審的審理過程，曾參與過14次的審理庭訊並訊問相關證人，已形成對陳情人的不利心證，況該法官一審時，即以「犯罪嫌疑重大」之理由裁定陳情人以五千萬元交保，「試問二審再由對被告已有不利心證的同一法官審理，何以確保被告能獲致公平的審級救濟機會？」

中華人權協會表示，迴避制度的重要核心，就是嚴格要求法官不得對所審理的案件或被告已先存有任何偏見與預斷，才能落實「無罪推定」的公平審判要求，因此，若對於同一法官審理同一案件有任何心證汙染而可能對被告作出不利裁判的法官，都應該迴避該案審理。

中華人權協會質疑，陳情人已於一審遭重判18年，二審更該給予被告更完善的程序正義保障，二審受命法官同為一審對被告做出不利認定者，法院為何不讓其迴避？中間是否有任何不可為外界所道的秘辛？

中華人權協會呼籲，台灣司法改革的路走得很辛苦，迄今仍有非常多民眾對於司法的公信力存疑，正是有一些原本可以做得更好、更可以彰顯司法程序正義的細節，因為法院的輕忽態度，以及缺乏捍衛程序正義的決心，導致民眾對於司法與法官的質疑與不信賴，敬請司法院以最嚴格的標準去檢視此陳情案的迴避爭端，並盡速修補可能的疏失，切莫因小失大，再次讓苦心經營的司法形象受到重創。

圖為台北地院。報系資料照。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。報系資料照。記者王聖藜／攝影

司法院 人權 司法改革

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