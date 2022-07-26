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屏鵝公路種樹百里釋利多 2區間測速路段因施工暫停

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

行政院推動屏鵝公路「種樹百里2.0景觀提升」工程，斥資近49億元在電桿下地和改善植栽工程，7月1日起電桿下地分分段施工，屏東縣警局以部分工區跨入佳冬戰備道和車城尖山段區間測速路段，今天起暫停2段區間測速執法至9至30日；縣議員盧玟欣說，尖山段車輛相對少且肇事率本就低，區間測速拉長半島居民往返時間，已要求縣警局評估更動的可行性。

屏東縣警局交通隊指出，間測速路段台1線429.5公里至433公里戰備跑道、台26線尖山段8.4公里至13.2公里，「屏鵝公路種樹百里2.0」計畫因部分工區跨入區間平均速率自動偵測取締的測速區間，車輛通過時有調撥管制等行為，定今天起至9月30日暫停執法，並於10月1日起恢復正常執法，以利用路人行車順暢。

「區間測速應放在需要的地方，不是變相懲罰恆春半島居民！」恆春籍的屏東縣議員盧玟欣表示，恆春半島居民長期爭取興建屏南快速道路，不見下文，卻在車輛相對稀少路段設置區間測速，拉長半島居民南北往返時間，數字顯示有3成是當地人，無異是變相懲罰在地居民，就肇事嚴重性來說，近半年死亡意外頻傳的枋山段更有設置條件，已要求縣警局評估更動的可行性。

縣警局說，台26線尖山段區間測速今年3至6月超速取締2萬多件，車禍發生月平均件數均較前4個月少，對遏止超速違規及車禍發生率收成效；對議員及地方民眾的反映，將再蒐集相關數據研議，討論是否維持或更動位置，超速取締的目的絕對是降低交通事故發生率，確保駕駛人行車安全。

屏鵝公路種樹百里部分工區跨入屏東佳冬戰備道和車城尖山段區間測速路段，縣警局公告今天起暫停2段區間測速執法至9至30日。記者潘欣中／攝影
屏鵝公路種樹百里部分工區跨入屏東佳冬戰備道和車城尖山段區間測速路段，縣警局公告今天起暫停2段區間測速執法至9至30日。記者潘欣中／攝影

測速 屏東縣 恆春

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