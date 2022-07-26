屏鵝公路種樹百里釋利多 2區間測速路段因施工暫停

行政院推動屏鵝公路「種樹百里2.0景觀提升」工程，斥資近49億元在電桿下地和改善植栽工程，7月1日起電桿下地分分段施工，屏東縣警局以部分工區跨入佳冬戰備道和車城尖山段區間測速路段，今天起暫停2段區間測速執法至9至30日；縣議員盧玟欣說，尖山段車輛相對少且肇事率本就低，區間測速拉長半島居民往返時間，已要求縣警局評估更動的可行性。

屏東縣警局交通隊指出，間測速路段台1線429.5公里至433公里戰備跑道、台26線尖山段8.4公里至13.2公里，「屏鵝公路種樹百里2.0」計畫因部分工區跨入區間平均速率自動偵測取締的測速區間，車輛通過時有調撥管制等行為，定今天起至9月30日暫停執法，並於10月1日起恢復正常執法，以利用路人行車順暢。

「區間測速應放在需要的地方，不是變相懲罰恆春半島居民！」恆春籍的屏東縣議員盧玟欣表示，恆春半島居民長期爭取興建屏南快速道路，不見下文，卻在車輛相對稀少路段設置區間測速，拉長半島居民南北往返時間，數字顯示有3成是當地人，無異是變相懲罰在地居民，就肇事嚴重性來說，近半年死亡意外頻傳的枋山段更有設置條件，已要求縣警局評估更動的可行性。