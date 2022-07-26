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台66競速失控釀2死3傷悲劇 2駕駛判決結果出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市洪姓和邱姓2名男子去年9月在台66線飆車競速，過程中，洪男駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，釀2死3傷悲劇，案經桃園地院審理，洪、邱2人今天被依妨害公眾往來致人於死罪分判5年2月和7年6月徒刑。可上訴。

檢警調查，洪男（34歲）與邱男（26歲）並不認識，去年9月17日凌晨12時許，2人分別駕車到桃園沿海地區「試車」，路上巧遇，在邱男提議下，才到台66線新屋、觀音路段競速。

洪、邱2人在台66線0.3公里號誌燈併排起步，相約至指定處再迴轉到起點，洪在第2圈落後，為了追上邱，於是將油門踩到底，結果車輛失控撞向路旁圍觀人群，導致劉姓和童姓2名男子死亡。

審理時，洪男承認把油門踩到底，有操作不當，並指比賽是邱現場提議，無事先約好。邱男則指車禍是人為因素，責任在洪男身上，自己只涉公共危險罪，無過失致死罪責。

法院認為，洪、邱2人明知車輛在高速行駛之下，容易不及反應或失控打滑釀死傷結果，但事發時未詳加考量。另外，2人駕車併排競速，對死傷均有因果關係，不能切割單獨檢視。

法院調查，洪男犯後託友人報警，並留在現場等待警方並協助救護，犯後始終坦承，也有賠償死者家屬意願，符合自首要件，也足見犯後有悔意。邱男則是否認競速，直到第2次警詢筆錄時才坦承，而且犯後始終否認自己有過失，至今未能與被害人家屬調解，因此酌量其刑。

民事部分，劉男家屬向洪、邱2人提出喪葬、扶養和精神撫慰金共510萬餘元。審理時，洪男稱無法支付高額賠償，邱男則主張車禍是洪男關閉車輛防滑循跡系統導致，但法院認為車禍是2人競速導致，均有賠償責任，可劉男違規在快速道路上圍觀競速，也須自負一部分責任，最後判2人須賠247萬餘元。

洪姓與邱姓男子去年9月在台66線競速，結果車輛失控打滑撞向路旁圍觀人群，釀2死3傷悲劇。記者陳俊智／攝影
洪姓與邱姓男子去年9月在台66線競速，結果車輛失控打滑撞向路旁圍觀人群，釀2死3傷悲劇。記者陳俊智／攝影

桃園 車禍

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