尪某緣淺...他「揮鐮刀」闖醫院探病 女友感動嫁半年卻天人永隔

陳姓男子想念林姓女友，在林女住院時探病遭到拒絕，陳求見意念堅定，持2把鐮刀突圍，被訴強制未遂罪；台北地院審理，考量陳犯罪動機是「極度思念」，輕判陳有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴。

陳姓男子犯案時與林女只是男女朋友關係，案發後，2021年11月10日雙方結婚，但好景不常在，結婚5個多月，林女2022年4月6日病故。陳犯罪感動林女娶了某，但夫妻緣淺，不到半年雙方天人永隔。

林女去年在新北市新店區慈濟醫院「和氣樓」5樓住院接受治療，陳因許久未見到林女，倍感思念，2021年10月1日下午2時許，前往醫院想幫林女辦出院手續，醫院認為林女身體狀況差，且陳不是林女的配偶或者直系親屬，讓陳吃了「閉門羹」，但陳不死心。

檢方指控，當天下午3時48分，陳攜帶2把鐮刀闖關，先在「和氣樓」1樓朝徐姓、許姓保全人員揮刀，吆喝要徐、許帶他上樓去探病，徐伸手奪刀，被陳畫傷手臂，陳再衝向管制櫃台揮刀，許以雨傘抵抗，傘也被鐮刀畫破。

後來，徐、許躲到櫃台後方可上鎖的機房，呼叫同仁支援並報警，經一陣僵持，陳放下鐮刀，支援的保全人員到場時，合力將陳壓制在地，警方隨後趕到，將陳逮捕，移送地檢署法辦，法院審理，陳自白犯罪。

判決書指出，陳於疫情期間，不顧醫療體系忙碌，毫不尊重新店慈濟醫院出院及探病的規定，於探視女友不成，竟不思以理性態度處理，強暴、脅迫醫院人員，本應予非難，考量他坦承犯行、正在治療酒癮，依法量刑。

判決書還指出，陳2000年時因酒後駕車判處拘役刑確定，沒有其他犯罪前科，因極度思念未婚妻，情緒失控而犯案，已知所警惕，宣告之刑以暫不執行為適當，諭知緩刑3年，以啟自新，2把鐮刀則宣告沒收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康