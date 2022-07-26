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嘉市府專員收30萬、茶葉逆轉無罪 法院：無查出對價關係
嘉義市政府前機要專員吳健榮遭控藉答應協助工程請款、驗收等，向廠商收賄30萬現金及咖啡豆、茶葉值25萬多元，一審今判他和4名包商都無罪；嘉義地院指出，包商送禮無法認定和工程進行有對價關係，也無法佐證吳有去影響讓工程加速執行或給廠商方便，不能證明犯罪。
吳健榮去年1月已經自行請辭，他和同案被告包商簡姓、陳姓、林姓男子、黃女，今天都沒到庭聽判。嘉義地檢署表示尊重法官見解，收到判決書後，一定會上訴。
檢方起訴指出，63歲吳健榮曾任嘉市府工務處工程科技士，2018年3月退休，2019年1月再受任用為市府機要專員，但2017年起簡姓包商3度以牛皮紙袋裝10萬元現金，到市府大樓旁邊車內交給他，營造商林姓男子及某土木技師事務所廖姓經理，陸續送累計值20多萬元的咖啡豆和茶葉。
簡姓工程顧問公司經理出庭證稱，和吳健榮是老友，想說如果工程有問題可以請教，才送錢，但實際也沒發生問題；黃姓營造商行政主任作證說，有向吳健榮詢問請款簽呈的進度，也常喝吳的茶和咖啡，感到不好意思才送茶葉跟咖啡豆；陳姓營造公司負責人、林姓營造公司負責人都稱，基於一般人情世故，才送咖啡豆及茶葉給吳健榮，沒因此要求吳去幫忙工程案。
合議庭認為，包商都是和吳健榮討論意見、詢問訊息，沒要求吳具體行動來加速工程或給方便，沒辦法認定包商有交付賄賂的犯意，也無法認定交付的財物和吳的行為有對價關係。
合議庭也認為，吳健榮收取包商贈禮時，都不是承辦人或有決行權的長官，簽呈及相關文件上都沒他的簽章，他職務權限應無法影響承辦工程的公務員，且依證人的證述，本案包商承攬的工程，都沒有問題發生、吳健榮也沒去要求承辦公務員要加快請款、驗收進度，無法推論他有去影響公務員給廠商方便，不構成對職務上行為收受賄賂罪嫌。
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