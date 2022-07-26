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涉貪判重刑苗縣議員江村貴 財產來源不明案一審判無罪

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣前議員江村貴涉貪判刑9年4個月定讞，檢方認定他帳戶有1353萬多元不明財產增加追加起訴，公務員財產來源不明罪嫌，苗栗地方法院法官審酌他收入狀況並無顯不相當，今天判決無罪。

江村貴於2016年擔任頭屋鄉長期間，收受80萬元人事紅包，最高法院7月13日駁回他上訴，遭判刑9年4個月，褫奪公權5年定讞，縣議會於7月22日收到內政部解職公文，江村貴已先一步台中監獄服刑，檢方追加起訴公務員財產來源不明罪嫌，法官今天判決無罪。

判決書指出，檢方起訴指控江村貴2016年至2018年間，中華郵政、台灣銀行帳戶，內有現金或無摺存款、匯款等方式，匯入2188萬2,831元，扣除賄款及投資公司獲得紅利約750萬元，尚有1353萬2831元來源不明之財產增加。

法院審理認為，江村貴擔任2家清潔公司顧問，並出租個人房產，顧問費用及租金收約822萬元，另有友人借貸還款、合會會約334萬元，加上江村貴胞弟所匯介紹工作佣金等共約862萬元，並無顯不相當，因此江村貴就被指來源可疑的財產，尚不發生合理說明的義務，不該當公務員財產來源不明罪。

苗栗縣前議員江村貴遭檢方追加起訴公務員財產來源不明罪嫌，一審今天判決無罪。圖／本報資料照片
苗栗縣前議員江村貴遭檢方追加起訴公務員財產來源不明罪嫌，一審今天判決無罪。圖／本報資料照片

公務員 賄款

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