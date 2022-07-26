涉貪判重刑苗縣議員江村貴 財產來源不明案一審判無罪

苗栗縣前議員江村貴涉貪判刑9年4個月定讞，檢方認定他帳戶有1353萬多元不明財產增加追加起訴，公務員財產來源不明罪嫌，苗栗地方法院法官審酌他收入狀況並無顯不相當，今天判決無罪。

江村貴於2016年擔任頭屋鄉長期間，收受80萬元人事紅包，最高法院7月13日駁回他上訴，遭判刑9年4個月，褫奪公權5年定讞，縣議會於7月22日收到內政部解職公文，江村貴已先一步台中監獄服刑，檢方追加起訴公務員財產來源不明罪嫌，法官今天判決無罪。

判決書指出，檢方起訴指控江村貴2016年至2018年間，中華郵政、台灣銀行帳戶，內有現金或無摺存款、匯款等方式，匯入2188萬2,831元，扣除賄款及投資公司獲得紅利約750萬元，尚有1353萬2831元來源不明之財產增加。