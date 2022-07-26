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應景七夕情人節 台北執行分署將拍賣775件飾品

中央社／ 台北26日電

法務部行政執行署台北分署今天表示，8月2日將舉辦聯合拍賣會，當天將變賣各式飾品775件，變賣價格每件新台幣100元起，為挑選七夕情人節禮物的好選擇。

台北分署發布新聞稿指出，七夕情人節將至，別心煩送禮的事，拍賣會當天有來自知名珠寶商翁記珠寶及原京華城廠商等的飾品達775件，品項有青金石垂吊式耳環、施華洛世奇水晶鍺手鍊、碧玉大白菜等，變賣價格自新台幣100元至1萬元不等，物美價廉，送禮實惠。

此外，現場還有2898件具有本土特色的T恤、POLO衫也值得搶購，6件只要100元，免到平溪、野柳，就能將當地風景穿在身上。

台北分署指出，當天實施拍賣的不動產部分，有2筆建物與37筆土地，皆為投資、自用兩相宜的物件；其中拍賣底價最高者為台北市大安區瑞安段二小段57地號土地，底價4428萬8000元，土地面積301平方公尺，有意購買的民眾可詳閱拍賣公告資訊，並依實際需要，選擇通訊或現場投標。

拍賣會 珠寶 七夕 情人節 法務部

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