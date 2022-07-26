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第7次酒駕遭逮 騎士這次酒測達1.3遭判8個月徒刑
高雄曾姓男子為酒駕累犯，今年在家喝米酒，又騎車上路，因行車不穩又任意按鳴喇叭遭警攔查逮捕；調查發現，曾男這次已是第7次犯下酒駕，且這次酒測值，高達每公升1.30毫克，地院審理後將他依不能安全駕駛動力交通工具罪，處8個月有期徒刑。
判決指出，曾男今年3月15日上午8時許在住處喝米酒，在當天下午2時許，騎車上路，行經左營區孟子路與文奇路口時，因行車不穩，又任意按鳴喇叭，遭巡邏員警攔查。
當下曾男渾身酒氣，經酒測發現，吐氣所含酒精濃度為每公升1.30毫克被依公共危險罪移送，警詢、偵訊他都坦承犯行，後由檢方依法起訴。
經調查曾男曾在2011年、2012年、2013年、2015年及2021年共犯下6起酒後不能安全駕駛案件，這次遭逮，為第7次再犯酒駕。
地院認為，曾男飲酒後控制力及注意力達不能安全駕駛的程度，仍貿然騎車上路；歷經先前酒駕制裁，還無法深切反省警惕，且這次酒測超過準值甚多，審理後將他依不能安全駕駛動力交通工具罪，處8個月有期徒刑，仍可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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