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縣道139頻傳車禍 警政署祭強化測速取締5作為

中央社／ 台北26日電

橫跨彰化及南投縣的台139號縣道因彎道大而車禍頻傳。警政署今天表示，近日已邀集相關單位會勘、研商改善對策，將祭出「跨轄勤務部署，強化測速取締」等5項積極策進作為。

縣道139從彰化縣彰化市通往南投縣鹿谷鄉，行經八卦山區，沿路風景優美，許多民眾會相約騎車或駕車出遊，但因部分道路彎度大，也使得車禍事件頻傳。

對此，警政署今天發布新聞稿指出，台139號縣道位於八卦山脈中，因此路段多彎道特性，近年來已成為中部地區機車騎士飆車、壓車最佳道路，同時也對此地交通秩序及安全駕駛形成公共危害。

警政署說，為研商相關改善對策，近日已主動邀集彰化縣政府工務處、彰化縣警察局、南投縣政府工務處和南投縣警察局等相關單位共同實地會勘，商討、研議適當可行改善方案，並提出「跨轄」及「跨域」合作策略。

相關5項策進作為包括，「跨轄勤務部署，強化測速取締」，彰化縣警察局及南投縣警察局針對易肇事路段及時段精準執法，除設置4處固定桿式測速照相，另擇6處適當地點實施機動測速及守望勤務，並於週末假日增加防制危險駕車巡邏勤務，遏止駕駛人違規情事。

警察 測速

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