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嘉市前專員吳健榮遭控收賄 5被告一審逆轉全無罪

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市政府前機要專員吳健榮遭控從擔任工務處技士起，藉協助工程請款、驗收等，向廠商收取20萬賄款，及價值上萬元咖啡豆、茶葉，檢方依對職務上行為收賄罪嫌起訴，但他審理時辯稱「收的不是賄款」，一審嘉義地院下午判吳和另外簡姓、黃姓、陳姓、林姓包商，全部無罪，全案可上訴。

對於全部逆轉無罪，嘉義地檢署表示收到判決書後，會研議上訴。

吳健榮及另外4名包商，今天都沒出席聽判。市府於全案起訴時表示，依公務人員懲戒法吳建榮已停職；市府今指出，他去年1月已自行請辭。

起訴指出，63歲吳健榮曾是嘉義市府工務處工程科技士，2018年3月退休，2019年1月又受任用為機要專員，負責推動專案列管事務，及綜合性行政機要行業務，並督導建設丶工務及都發處採購招標工作。

不料吳健榮於2016到2019年間，向承攬管線挖掘申請的廠商允諾協助履約、請款相關事情，簡姓包商便3度以牛皮紙袋裝10萬元現金，到市府大樓旁邊車內交錢給他；吳健榮任職專員期間，2020年2到6月間，多次和營造商林姓男子，及某土木技師事務所廖姓經理見面，收受價值20多萬元的咖啡豆和茶葉，希望吳給予便利、不刁難。

檢方指揮2020年8月間指揮廉政署搜索，傳喚吳健榮等人到案，當時對吳聲押禁見獲准，同年11月底全案起訴，檢方批吳利用職務之便與廠商交好，多次收受賄賂，敗壞官箴，影響社會大眾對於公務員執行職務廉潔、公正、程序透明的要求，建請法院從重量刑。

嘉義市政府前機要專員吳健榮遭控向包商收賄，一審嘉義地院今下午判他和另簡姓、黃姓、陳姓、林姓包商，全部無罪，全案可上訴。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府前機要專員吳健榮遭控向包商收賄，一審嘉義地院今下午判他和另簡姓、黃姓、陳姓、林姓包商，全部無罪，全案可上訴。記者林伯驊／攝影

嘉義 茶葉 賄款

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