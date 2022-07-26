金鼎證券創辦人張平沼夫妻非法募集有價證券 有和解、賠償二審獲減刑

金鼎證券集團創辦人張平沼和妻子陳淑珠等人，被控在2005年間非法募集有價證券，台北地方法院依證券交易法非法募集有價證券罪判兩人各10月徒刑，併科120萬罰金。案經上訴，台灣高等法院今改判張平沼4月徒刑，得易科罰金，併科50萬罰金；陳淑珠改判2月15日徒刑，得易科罰金，併科40萬罰金。

陳淑珠是金鼎綜合證券（2011年5月併入群益證券，群益證券更名為群益金鼎證券公司）董事長，丈夫張平沼為金鼎證券集團創辦人及總裁。同案被告房冠寶為金鼎證券執行副總經理，陳大中、嚴世光分別擔任金鼎證券國際金融部副總經理、業務副總經理。

張平沼、陳淑珠等人於2005年2月間未經金管會核准，向不特定人行銷美國PEM集團旗下GVEC公司所發行的有價證券PSB1，並由金鼎證券各分公司和金鼎投顧配合業務，共募集608萬美元，另於募集期間後又銷售100萬美元。

張平沼夫妻見PSB1募集期間銷售不佳，無辦法達成預定的發行目標，陳淑珠利用胞妹名義成立一間紙上公司，由這間公司承購PSB1，共計945萬美元。

檢方指出，張平沼等人明知PSB1屬證券交易法所規範的有價證券，PSB1為買賣標的「附買回交易」部分，即為附買回條件的「買賣外國公司股票」，若要在台灣募集，除了要符合私募程序，也應送主管機關申報生效後方可進行，但張等人卻以紙上公司買入的PSB1，作為買賣標的物，向不特定人募集。

台北地院認定張平沼、陳淑珠共同犯修正前證券交易法的非法募集有價證券罪，各判10月徒刑，且都併科罰金120萬元。