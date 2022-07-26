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暑假飆車族恐變多 侯友宜要求相關單位加強取締　

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

暑假期間，為防制青少年危險駕駛及無照駕駛，新北市於每周五、六、日於各轄區聯外道路、橋梁等易肇事路段加強區域聯防。市長侯友宜今日在道安會報責成警察、交通、環保局等相關局處除配合交通部宣導「不逼車、不超速、不無照」政策，並要求對飆車、酒駕及噪音加強執法，更針對高齡者事故分析提出「源頭思考」。

新北市長侯友宜表示，新北市逐漸走向高齡化社會，老年人口每年約成長10萬人，針對越來越多的高齡化事故分析，應從源頭思考，把重點放在長輩們是否適合繼續騎車及開車，也可以結合居家醫療系統，評估他們的身心健康，勸導長輩盡量搭乘大眾運輸工具，方便也安心。會中專家也建議，可以比照公車司機視健康狀況評估是否出車的機制。

今日道安會報由警察局報告「暑期危險駕駛及青少年無照駕駛暨酒後駕車防制之因應作為」，侯友宜聽取報告後表示，青少年大多是騎車族，尤其暑假期間聚會活動多，許多青少年躍躍欲試。他叮囑警察局、環保局和交通局等相關單位防飆車防酒駕，加強執法、取締噪音，針對各族群目標落實宣導工作。

警察局指出，為遏止青少年無照駕駛，現行做法以移保管車輛手段並強化車輛所有人管理責任最具成效。除落實執法，警察局並結合監理、教育及宣導單位加強交通安全教育與宣導，期能導正民眾正確與安全駕車觀念與習慣。

警察局說，他們也將「機先防制」，持續分析新北易肇事地點，滾動式調整勤務，加強執法工作，溯源飲酒場所管理，並透過各式宣導管道加強法令宣導、代客叫車、酒後不騎車及開車，以避免事故發生，減少傷亡事故。

侯友宜要求警方在暑假期間，增派人手防飆車防酒駕，加強執法、取締噪音，針對各族群目標落實宣導工作。記者張睿廷／攝影
侯友宜要求警方在暑假期間，增派人手防飆車防酒駕，加強執法、取締噪音，針對各族群目標落實宣導工作。記者張睿廷／攝影

新北市長 警察

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