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大學籃球隊票選活動用別人「性愛影片」集氣　下場超慘

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男大學生參加學校籃球系隊票選活動，為招攬人氣，在網路張貼其他女生的性愛影片，鼓勵轉傳，視他人名節於無物；台北地院審理，依散布猥褻影像罪判王有期徒刑6月，併科罰金8萬元。可上訴。

法官陳冠中在判決寫道，王所釀損害甚鉅，無論動機、目的、手段及犯後態度，都無從為有利認定，為使他學得教訓，並昭法院杜絕惡意散播私密影像等「數位時代中的性別暴力」決心，兼維司法形象，本案不能輕縱或給予緩刑。

台北地檢署指控，23歲的王姓大學生2022年3月31日0時，在Facebook社團上以暱稱「BoHung Wang」張貼被害女子的性愛影片、照片供不特定人觀覽，被害人發現報警，警方將王依妨害風化罪移送。

法官認定，王警詢時稱因參與籃球系隊人氣投票活動，為吸引支持，於是在臉書「假裝自己是輛車車的社團3.0」張貼被害者私密影片、照片，還在貼文中記載「我發車你按讚分享」，鼓勵他人繼續轉貼、散布。

法官認為，王明知網路有快速散播、易於重製、難以遏止損害擴大的特性，卻為圖私利、博取關注，恣意在臉書社團張貼性愛影像給人觀覽，鼓勵轉傳、分享，嚴重貶損被害人聲譽及人格，對被害人造成實質上無從回復的傷害。

判決說，王的行為，使被害人無端承受內心恐慌及不安全感，被害人警詢時稱，因別人見到性愛影像她才知道受害，代表性愛影像已被散布，王侵害的法益很大，應予嚴懲。

判決說，王坦承犯行，不過，他被查獲後，都沒想過向被害人道歉或和解，沒有彌補損害的意思，無法從輕量刑，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性愛 大學生

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