「白天僅8旬翁在家」被控竊電要繳15萬 台電：查有違規用電

台中市梧棲區有里民投訴，家中只有80多歲父親，日前台電人員會同警察到家中檢查，指控竊電，要求繳款15萬元，居民控訴沒竊電，但台電稽查大動作違反比例原則，台電今天說明，經查確有違規用電手法，此案內有大型耗電器具，並於查緝當日均有接電，如熱水器4ＫＷ，冷氣機共4台，抽水機等耗電器具，依其電器，電費顯有差異。

梧棲區大庄里長參選人陳琲渝在臉書說，本月22日她接獲里民陳情，里民家中接獲台電追繳通知書，毫無頭緒不知如何處理，她說經了解，今年2月25日台電外包廠商，至里民家中更換數位電表，這期間都未有任何異狀，或是接獲有任何不妥、不當、違規使用之電話和書信；7月12日，4名台電稽查人員會同2名警員至里民家中檢查，並直指里民有竊電行為，直接郵寄需繳款台幣15萬餘元之通知書。

陳琲渝說，已向相關單位提出異議，異議如下：

1：家中純住宅用，白天都外出工作，家中僅有一名80餘歲父親，沒有竊電的必要。

2：4名台電稽查人員夥同2名警員，共計6人，這陣仗之大，違反比例原則。

3：未給人民陳述意見的機會，違反正當行政程序。

4： 種種條件不構成合法，才有處罰的要件。

5： 沒有經過調查及詢問，直接寄發罰款公文。

台電今天說明如下：

1：本案手法係屬件係改動表外線路（電表電源測與負載測線路反接），非電表遭改造之手法。

2：本案經查確有違規用電手法，另查本案內有大型耗電器具，並於查緝當日均有接電，如熱水器４ＫＷ，冷氣機共4台，抽水機等耗電器具，依其電器，電費顯有差異。

3：本案本課稽查人員約10時許辦理檢查，因現場用戶要求會同警方確認身分，故當日報警會同警方檢查。因等待警方協助，故本案結束時間約下午3時許。

4：本案已告知依電業法56條及違規用電處理規則辦理，另針對手法及各項計算基礎，惟電話中仍無法確認惟本案當事人身分，依據個人資料保護法，仍建議用電人及其相關人來本處了解。