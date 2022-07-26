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醉漢電視有問題 店員回答是林先生...門市家電慘遭亂砸

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

彭姓男子昨天晚上酒醉，發現家中電視有問題，打電話問當時購買的全國電子問「要怎麼連上網」，卻因操作未果情緒大發，怒氣沖沖跑去店家理論，確認店員「是剛剛接電話的林先生」，抄起店內家電就是一陣亂砸，店員遭刮傷濺血；警方趕抵，壓制彭男並帶回管束後送辦。

警方調查，彭男（43歲）昨天晚上吃飯飲酒後在家休息，發現家中電視有問題，找到當初購買的單據後，打電話給全國電子問「要怎麼連上網」，卻因收訊不佳又頻頻操作未果，彭男不滿店家態度，直接掛斷電話登門理論。

彭男昨天晚上7點多，渾身酒氣前往汐止區中興路上的全國電子，門一開就問櫃檯店員「你是不是剛剛接電話的林先生」，林男（42歲）直覺回答「是」，彭男頓時情緒失控，抄起店內家電空氣清淨機、吸塵器等猛砸對方，甚至強行拉扯他頭髮、徒手痛毆。

店內同事聽聞聲響，驚覺「有人鬧事」報警，警方3分鐘趕抵，發現彭男還在店內胡語，逮捕後將他帶回管束。彭男家人事後跟傷者和解，並刷卡11萬元，買下毀損4件電器，包括空氣清淨機、吸塵器、2台液晶電視；林男並未提告傷害，警詢後依社維法第87條1款「加暴行於人者」送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警方獲報3分鐘趕抵，當場喝令動手的彭男蹲下，隨即上銬送辦。記者翁至成／翻攝
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店內的吸塵器被拿來當成「砸人工具」，零件散落。記者翁至成／翻攝
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店內有4件電器遭波及、毀損，地上有少部分血跡。記者翁至成／翻攝
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林姓店員手部有明顯傷勢，遭刮傷濺血。記者翁至成／翻攝
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空氣清淨機 汐止

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