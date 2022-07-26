亂告徐乃麟拿不動產抵押借款1500萬元 他的下場慘了！

藝人徐乃麟被大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞，控告未經同意拿不動產抵押借款1500萬元，檢方處分徐乃麟不起訴確定；徐乃麟反告蔡曜丞誣告，最高法院判蔡5月徒刑定讞。

徐乃麟和大龍蝦公司負責人陳永清為多年好友，陳欲籌措公司資金，但信用不佳無法辦購屋貸款，雙方約定由蔡曜丞向徐乃麟買不動產，再向民間放款業者辦理二胎借款。

蔡曜丞、徐乃麟2015年間簽買賣契約，而陳永清先支付200萬元簽約金給徐乃麟，另以房地作為擔保向銀行申辦5500萬元貸款，待所有權移轉登記完成，再以房地設定抵押，向徐乃麟的盛姓女友人辦理二胎借款1500萬元，徐也將1500萬元轉交給陳。

蔡曜丞2016年向士林地檢署提告，指控徐乃麟身為公眾人物，誆稱有人脈可代為辦理民間貸款，導致他誤信交付所有權狀、印鑑，徐未經同意拿不動產借款1500萬元，將款項挪為私用，涉嫌背信、偽造文書、侵占、詐欺等，檢方最終處分徐乃麟不起訴確定。

徐乃麟事後反控蔡曜丞誣告罪嫌，蔡否認犯行，供稱自己沒有誣告徐乃麟的意思；法院認為，蔡自己同意以不動產辦二胎借款，款項也均由陳永清使用，仍稱徐乃麟未經授權借款挪作私用，且矢口否認犯行，毫無悔意。