毛賊闖空門還「性侵78歲阿嬤」 無法勃起2度逼口愛判8年

男子呂學友去年7月發現台北市一戶民宅沒關，潛入屋內行竊，他看到78歲的阿嬤在椅子上沉睡，竟將阿嬤拉到床上強暴，因未能勃起，改逼阿嬤幫他口交。士林地方法院依侵入住宅強制性交、竊盜罪判呂8年徒刑，沒收216元犯罪所得；呂上訴，台灣高等法院今駁回。

刑事附帶民事賠償部分，阿嬤因身體、貞操、性自主權遭侵害，向呂學友求償100萬元，但呂喊「沒辦法賠100萬元，願以75萬元和解」，一審判他應賠償80萬元。

2021年7月27日早上9點多，呂學友偶見一戶民宅沒關門，他趁屋內的阿嬤在椅子上睡覺，先偷拿手機、錢包，見阿嬤還在睡，竟動念撫摸她胸部和下體。

阿嬤驚醒，呂學友拿枕頭摀住她的口鼻、掐她脖子以制止反抗，再將阿嬤拖到床上性侵。因呂兩度無法勃起，只好改迫阿嬤替他口交，阿嬤說「我朋友要回來了」，呂聞言才離開。

呂學友有準強盜、竊盜等前科，2018年6月14日才假釋出監付保護管束，2019年6月5日假釋期滿。士院認為呂執行完畢約2年就又犯案，應加重其刑，審酌他年值青壯，卻對素不相識的被害人竊盜、強制性交，嚴重破壞社會秩序，且被害人「高齡」卻遭強暴方式性侵，判他8年徒刑。

原本律師搬出「精神障礙」「心智缺陷」試圖替呂脫罪，但醫院鑑定他犯案時沒受病症影響，士院認為呂只是一時缺錢花用就闖空門，還性侵高齡被害人，沒有值得憐憫或可以減刑的理由。