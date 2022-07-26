已婚男少校揪女士官看電影遭拒絕 傳訊騷擾「督爆你」

已婚陳姓海軍少校利用職權言語騷擾女士官「督爆妳」、「收到我的愛沒」、「妳男友也會看A片嗎」等語，加上他平日工作表現不佳，被海軍司令部評鑑不適服現役退伍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

陳身為資深少校，負責衛哨督導職務，2019年11月6、14、15日自以為開玩笑船LINE訊息給女士官，「只要妳在，就督爆妳」，邀約對方一起看電影遭拒絕後，傳訊「明天等死吧」、「我出發去砍妳了」、「我故意找妳測考的」。

陳事後再向女士官訴說愛慕之意遭拒，仍傳訊「妳男友也會看A片嗎」、「不要再叫我長官，叫阿達」、「有時候想像真羨慕妳男友可以和你在一起」等語。

海軍司令部接獲申訴後，分別記過、記大過一次，陳的考績僅得「丙上」，單位人事評審會評鑑陳不適服現役，核定退伍；陳提行政訴訟，認為處分不合法，且未考量他曾被記嘉獎，也未考量人性「知錯能改」，請求法院撤銷處分。

海軍司令部指出，陳該年度僅有3獎點，表現一般，沒有特別優良表現，且陳除言語掃擾外，平日工作態度消極、請假頻率高、抗壓性不夠，處分並無違法。