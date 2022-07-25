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花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪重裁 改150萬元交保

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉貪，日前遭檢方起訴具體求刑15年，移審法院時獲裁定60萬元交保，檢察官不服提起抗告，花蓮高分院審理後裁定撤銷，花蓮地院開庭重裁，今天裁定蔡改以150萬元交保。

蔡秋龍被控與徐姓妻子開建設公司，因面臨財務危機，選上玉里鎮長後，涉嫌從2019起至2021年間，與妻子透過清潔隊員李浚溢等公所人員擔任白手套，向廠商低利貸款或收受賄賂，不法利益金額超過百萬元，蔡與相關人士今年3月9日羈押，縣府也將他停職。

檢方在本月8日依違反貪汙治罪條例，起訴蔡秋龍等16名被告，並求處蔡15年重刑。蔡秋龍與李浚溢否認犯行，2人移審到花蓮地方法院時，法官認為檢察官已查完，有羈押原因但無羈押必要，裁定蔡60萬元交保、李20萬元交保。

檢方不服提起抗告，認為蔡秋龍收受賄賂、侵占公款不法利益至少300萬元，圖利對象近千萬元，向得標廠商借款動輒以百萬元計，僅以60萬元交保，金額偏低，有棄保潛逃可能，花蓮高分院14日撤銷發回原審另為裁定。

花蓮地院今天重開羈押庭，晚間結果出爐，裁定蔡改以150萬元交保、李改以50萬元交保。另蔡秋龍在8日交保後，因任期尚未屆滿，依地方制度法規定，可申請復職，蔡有向縣府申請復職，不過縣府還在評估。

花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪遭起訴，地方法院裁定150萬元交保。圖／資料照
花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪遭起訴，地方法院裁定150萬元交保。圖／資料照

花蓮 檢察官

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