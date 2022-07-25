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系統出錯外籍學生溢領防疫補助被追討 怨：照規定申請

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市府去年2020年疑因系統出錯，誤撥防疫補償金1萬4千元給多人，其中包含一名陳姓外籍碩士生。新北市府要求他繳回，陳卻遲未繳回，直至今年7月才到法務部行政執行署新北分署，向書記官抱怨他「依規定申請」，但認為既然政府認定溢領，也只能繳還。

據悉，2020年時新北市府曾因「系統作業問題」，誤撥防疫補償金1萬4千元給數十餘人，其中包含來自香港、現就讀某私立大學的30歲陳姓碩士生，新北市府發文要求陳姓碩士生在同年12月24日前繳回，但陳姓碩士生遲遲未將溢領金額繳回。

案件移送行政執行署新北分署執行，行政執行官找到陳姓碩士生學校，通知他繳清溢領款項，陳姓碩士生稱因經濟困難，要辦理分期繳納，但卻遲遲未到新北分署，直到本月21日，他才到新北分署辦理繳納。

陳姓碩士生向書記官埋怨，稱他當初是因規定申請防疫補償金的，「政府也發了，卻不知何故又要追回」，並說他曾向相關單位查詢，卻遲遲沒等到告知原因，既然政府認定溢領，也只好前來將錢繳回，並以現金將溢領的金額全數繳回。

陳姓碩士生（圖右）向書記官抱怨他當初依規定申請防疫補償金，卻不知何故被追討，但既然政府認定他溢領，也只得將錢繳回。圖／新北分署提供
陳姓碩士生（圖右）向書記官抱怨他當初依規定申請防疫補償金，卻不知何故被追討，但既然政府認定他溢領，也只得將錢繳回。圖／新北分署提供

補償金 香港

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