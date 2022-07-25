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台北監獄舉辦花燈教學營 李宗瑞將再度參賽

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

矯正署台北監獄去年派受刑人參展台北燈會，其中獲特優作品是因性侵案入獄的富少李宗瑞共同製作，引發風波；北監為因應明年燈會，今舉辦花燈製作研習活動。據消息指出，上課的125名收容人中，也包括去年得獎的李宗瑞。

台北監獄指出，為配合「2023台灣燈會在台北」，經交通部觀光局委託，今天辦理「花燈製作教學研習營」活動，邀請「中華花燈藝術學會」專業講師授課，並針對本次全國花燈競賽主題「光、源、未來」 引導收容人創作發想。

北監表示，本次活動共有125名收容人參與，透過專業講師教授主題規劃、 器材操作、花燈紮製、裱糊及燈光裝飾等，分階段鉅細靡遺講解施作重點，現場不少收容人神情專注、踴躍發問並勤作筆記。

北監指出，除「2022 臺北燈節」參賽作品曾榮獲「小型燈座類—特優獎」殊榮外，本次更先行於4月舉辦監內「花燈設計圖繪畫比賽」，並將獲獎作品提供研習營創作分享，盼收容人精進設計與製作技巧，持續爭取榮譽、大放異彩。

據了解，去年得獎的北監受刑人李宗瑞，也有參加研習，將再度參加花燈競賽；若作品獲獎，可望在台北燈會展出。

台北監獄今天舉辦「花燈製作教學研習營」，由專業講師授課。圖／北監提供
台北監獄今天舉辦「花燈製作教學研習營」，由專業講師授課。圖／北監提供
李宗瑞和獄友去年參加監獄花燈班，作品「祥虎獻瑞慶元宵」花燈（左）獲「2022台北燈節」小型燈座類社會大專組「特優獎」。圖／北監提供
李宗瑞和獄友去年參加監獄花燈班，作品「祥虎獻瑞慶元宵」花燈（左）獲「2022台北燈節」小型燈座類社會大專組「特優獎」。圖／北監提供
台北監獄今天舉辦「花燈製作教學研習營」，由專業講師授課。圖／北監提供
台北監獄今天舉辦「花燈製作教學研習營」，由專業講師授課。圖／北監提供

花燈 台灣燈會 受刑人

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