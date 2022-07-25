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不滿併光洋科被稱禿鷹 台鋼王炯棻告撐傘團不起訴
去年底爆發經營權之爭的上櫃公司、靶才大廠光洋科，因接手董事長的台灣鋼鐵董事長王炯棻，不滿光洋科內部員工成立「光洋撐傘團」，在專業財經報紙上指稱他為禿鷹，支持原董事長馬堅勇，因此控告撐傘莊姓團長及團員們涉嫌公然侮辱及誹謗。台北地檢署25日偵結，認為上市櫃公司是否遭遇股市禿鷹是可受公評之事，將莊男等人不起訴。
2021年11月間，以莊男為首的光洋撐傘團，登報指稱有意入主光洋科的台鋼集團是禿鷹，還點名台鋼集團會長謝裕民、台鋼董事長王炯棻、方振名等人七大罪。出身律師的王炯棻為此在同年月17日，赴台北地檢署控告撐傘團成員不實指控及惡意中傷，希望檢方能查出是誰躲在後面散布不實流言。
當時王炯棻曾解釋，前董事長馬堅勇因未經董事會同意，擅自同意延展新創環保公司不動產買賣合約，造成光洋科無法依約沒收新創環保3000萬元違約金並解約，涉嫌特殊背信罪，所以才被董事會解任。
莊男和當初出面以小股東名義登報的蔡姓男子等人到案後供稱，台鋼集團近年以陸續併購多家上市櫃公司，速度之快連立委都曾關注，連金管會主委黃天牧都證實，台鋼已掌握13家上市櫃公司。甚至有立委質疑，不少銀行待台鋼四處併購再拚命放款，是一種放縱禿鷹的行為，因此引來各方質疑。
檢察官認為，上市櫃公司是否遭股市禿鷹襲擊，攸關市場安定及經濟秩序，屬於可受公評之事，莊、蔡等人經個人經驗觀察判斷，以登報方式向公眾發聲，希望台鋼併光洋科一事得到社會關注，是可受公評之事，因此依罪嫌不足將他們不起訴。
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