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泰雅女18年前被女賊冒名冤坐5月牢 聲請補償路迢迢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

44歲的泰雅族女子劉淑萍，18年前遭女竊賊劉夢萍（34歲）冒用身分，劉淑萍冤坐5個月的牢，因劉夢萍又犯其他刑案而遭逮捕，警方將劉夢萍所犯的竊盜等案移送台中地方法院少年法庭，法官傳劉淑萍作證，才水落石出。檢察總長為「劉夢萍」提非常上訴，但最高法院指「判決未確定」而駁回。

法界人士指出，刑事補償法規定「非依法律受羈押、鑑定留置、收容、刑罰或拘束人身自由保安處分之執行」者，受害人得請求國家補償，但請求自「停止羈押、鑑定留置、收容或執行之日起算」2年內提出，劉淑萍17年前就執行完畢，也早超過了聲請刑事補償的時間。

劉夢萍2002年7月19日下午和另名吳姓少女共同竊取許姓男子的機車，25日傍晚在台中市北屯區遭警察查獲，劉夢萍擔心身分曝光，冒用「劉淑萍」的名字應訊，謊稱自己是1978年出生、住在桃園中壢。劉夢萍2020年因另案被桃園市警蘆竹分局查獲，並捺印指紋，警政署刑事警察局指紋電腦比對發現指紋竟與「劉淑萍」一樣，才發現不對勁。

檢方認為原判決依檢察官聲請處刑的對象為劉夢萍，雖將被告姓名誤載為「劉淑萍」，且已判決確定，但此僅屬姓名錯誤而非被告錯誤（審判對象無誤）；劉夢萍偷機車時還未成年，應由少年法庭處理，但本案卻是由台中地檢署逕行起訴，法院沒諭知不受理，判決違背法令。時任檢察總長的江惠民認為案經確定，且不利於劉夢萍，因此提非常上訴。

最高法院指非常上訴是對「確定判決」違背法令所設的救濟方法，若判決尚未確定，就沒有提非常上訴的餘地。劉夢萍冒用「劉淑萍」的名字應訊，並陳報住、居所，案經台中地檢署對「劉淑萍」聲請簡易判決處刑，台中地院2002年11月簡易判決對「劉淑萍」判處罪刑，並諭知緩刑3年，緩刑期內付保護管束；後來緩刑被撤銷，被冒名的劉淑萍入監執行，2005年1月29日執行完畢。

最高法院今表示，檢察官對真正犯罪行為人實施偵查訊問而以偽名起訴，審判的對象仍為檢察官所指真正犯罪行為人的被告其人，因刑罰權的客體同一，只是姓名、人別資料不同，如於審理中查明時，由法院逕行更正被告的姓名、人別資料；若於判決後才發現，也是由原法院裁定更正被告姓名、人別資料重行送達即可。

最高法院指台中地院未裁定更正被告的姓名，將原判決併同更名裁定送達劉夢萍，難認「合法送達」，原判決屬尚未確定，因此不能提非常上訴。劉夢萍可在收受更名裁定和原判決後，在法定期間內提上訴救濟，至於被冒名的劉淑萍要如何救濟，則不在非常上訴的審理範圍內。

劉淑萍、劉夢萍都是新竹人。

44歲的泰雅族女子劉淑萍，18年前遭女竊賊劉夢萍（34歲）冒用身分，劉淑萍冤坐5個月的牢。檢察總長提非常上訴，最高法院指「判決未確定」而駁回。記者王宏舜／攝影
44歲的泰雅族女子劉淑萍，18年前遭女竊賊劉夢萍（34歲）冒用身分，劉淑萍冤坐5個月的牢。檢察總長提非常上訴，最高法院指「判決未確定」而駁回。記者王宏舜／攝影

檢察官 警察 泰雅族

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