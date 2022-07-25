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涉詐助理費遭羈押 嘉市議員戴寧聲請解除禁見被駁回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

涉嫌詐領助理費遭羈押禁見嘉義市議員戴寧，日前委任律師向嘉義地方法院聲請解除禁見、通信、收受親友營養品維持體力等；地院以被告仍否認犯行、有串供之虞，且看守所已提供飲食及用品等，裁定駁回。

委任律師解除禁見的理由有，戴寧今年5月11日被羈押並禁止接見、通信及受授物件；證人已於偵查中具結證述，日後審判程序不可能因人情壓力而翻供，戴母先前雖然有聯繫其他證人，但這是其個人行為，與戴寧無關。

又戴寧羈押期間身心憔悴，看守所的膳食營養成分不足以維持體力，請允准受授親友寄送的食物、營養補給品、餅乾、水果、蔬菜、保健品。

地院認為，被告嫌疑重大、否認涉案，本案還沒有進行交互詰問審理程序，仍有串供之虞。為防範並避免被告於羈押期間，藉由與他人循接見、通信、物件傳遞的機會進行勾串，不宜解除被告禁止接見、通信及受授物件的限制。

另為維護被告身體健康，看守所應供給飲食，並提供必要的衣類、寢具、物品及其他器具；被告得因宗教信仰或其他因素，請求看守所提供適當的飲食，看守所既已供應飲食及日用必需物品，被告不致於因禁止受授物件，而有影響其健康的疑慮。

戴寧被控詐領助理費案件，嘉義地方法院6月間已進行2次準備程序庭，戴寧出庭時均否認犯行，並保持緘默，將於8月1日進入審理程序。

戴寧被檢舉並經檢方調查10年來涉嫌以人頭詐領助理費518萬餘元，依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴並具體求刑有期徒刑24年。

涉嫌詐領助理費遭羈押禁見嘉義市議員戴寧，聲請解除禁見被駁回。圖／本報資料照片
涉嫌詐領助理費遭羈押禁見嘉義市議員戴寧，聲請解除禁見被駁回。圖／本報資料照片

嘉義 律師

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