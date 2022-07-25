男貼文「你媽知道你是Gay嗎」挨告 檢方批不當但不起訴

桃園市王姓男子在臉書上看到陳姓男子個人頁面，看到他與男性牽手、給男性留言「好騷」等，便在頁面上發文「你媽知道你是gay嗎」並標記他，挨告妨害名譽；桃園地檢署認為王男言論極為不當，但現今提倡性別多元，難認「gay」是貶義詞，偵結不起訴處分。

檢警調查，王男今年3月13日19時許，以本名在陳男臉書貼文「你媽知道你是gay嗎」，還不忘標註陳讓他看見；陳看到後無法忍，怒告他加重誹謗。

王男到案後否認犯罪，辯稱是瀏覽陳的個人臉書專頁，看到一些類似他跟男生牽手，或是他給男生留言「好騷」等字眼，因而認爲他可能是同性戀，基於詢問意圖才留言，不認為同性戀是會令人感到侮辱的字眼。

檢方指出，現今台灣社會尊重多元性別文化，提倡多元性別友善，已難認「gay」是貶抑名譽的詞彙，況且，倘若經司法機關認定具侮辱性，顯不符合憲法平等權及我國近年立法趨勢。