快訊

震撼彈！聯發科攜手英特爾合作晶圓代工

安倍過世才2周維安又出包？ 遺孀乘警車遭後方車輛追撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男貼文「你媽知道你是Gay嗎」挨告 檢方批不當但不起訴

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市王姓男子在臉書上看到陳姓男子個人頁面，看到他與男性牽手、給男性留言「好騷」等，便在頁面上發文「你媽知道你是gay嗎」並標記他，挨告妨害名譽；桃園地檢署認為王男言論極為不當，但現今提倡性別多元，難認「gay」是貶義詞，偵結不起訴處分。

檢警調查，王男今年3月13日19時許，以本名在陳男臉書貼文「你媽知道你是gay嗎」，還不忘標註陳讓他看見；陳看到後無法忍，怒告他加重誹謗。

王男到案後否認犯罪，辯稱是瀏覽陳的個人臉書專頁，看到一些類似他跟男生牽手，或是他給男生留言「好騷」等字眼，因而認爲他可能是同性戀，基於詢問意圖才留言，不認為同性戀是會令人感到侮辱的字眼。

檢方指出，現今台灣社會尊重多元性別文化，提倡多元性別友善，已難認「gay」是貶抑名譽的詞彙，況且，倘若經司法機關認定具侮辱性，顯不符合憲法平等權及我國近年立法趨勢。

檢方認為，王男留言中提及的詞句，固然極為不當，但不應認是刑法上的妨害名譽，且經查無其他事證證明他犯罪，罪嫌不足，不起訴處分。

桃園市王姓男子在陳姓男子臉書留言「你媽知道你是Gay嗎」，挨告妨害名譽，檢方不起訴處分。記者楊湛華／攝影
桃園市王姓男子在陳姓男子臉書留言「你媽知道你是Gay嗎」，挨告妨害名譽，檢方不起訴處分。記者楊湛華／攝影

桃園 妨害名譽

延伸閱讀

護理師被爆和醫師在辦公室「連結」怒提告 檢察官一查糗了

飯店上演活春宮 員工好奇涉翻拍監視器、傳肉片群組

飯店走廊上演活春宮被鎖門外...監視器畫面外流 男女怒提告

批小學國語課文「弱智的淺語」 作家張大春被告妨害名譽不起訴

相關新聞

不滿併光洋科被稱禿鷹 台鋼王炯棻告撐傘團不起訴

去年底爆發經營權之爭的上櫃公司、靶才大廠光洋科，因接手董事長的台灣鋼鐵董事長王炯棻，不滿光洋科內部員工成立「光洋撐傘團」...

泰雅女18年前被女賊冒名冤坐5月牢 聲請補償路迢迢

44歲的泰雅族女子劉淑萍，18年前遭女竊賊劉夢萍（34歲）冒用身分，劉淑萍冤坐5個月的牢，因劉夢萍又犯其他刑案而遭逮捕，...

涉詐助理費遭羈押 嘉市議員戴寧聲請解除禁見被駁回

涉嫌詐領助理費遭羈押禁見嘉義市議員戴寧，日前委任律師向嘉義地方法院聲請解除禁見、通信、收受親友營養品維持體力等；地院以被...

男貼文「你媽知道你是Gay嗎」挨告 檢方批不當但不起訴

桃園市王姓男子在臉書上看到陳姓男子個人頁面，看到他與男性牽手、給男性留言「好騷」等，便在頁面上發文「你媽知道你是gay嗎...

影／坤輿案遭判停止開發 立委籲苗縣府勿上訴、查暴力

民進黨立委洪申翰、立委湯蕙禎、民進黨苗栗縣長參選人徐定楨等人，上午陪同反坤輿自救會長陳清鑫在立法院召開「苗栗縣府勿幫違法...

淡水刑警執行拘提中彈 詐欺犯近距離開槍被起訴

新北市淡水警分局偵查隊今年3月在林口拘提詐欺犯嫌陳男，陳男在拘提瞬間，轉身掏出改造手槍，開槍射傷小隊長李宥賢右小腿，現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。