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涉詐領助理費被起訴延押 戴寧聲請解除禁見遭駁

中央社／ 嘉義市25日電

無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費5月間遭起訴，嘉義地院依戴寧涉案情節甚深，仍羈押禁見；戴寧委託律師聲請解除禁見，因證人未交互詰問，仍有串證之虞，裁定駁回。

戴寧委託律師聲請解除禁見理由包括，戴寧雖否認犯罪，但多名證人已於偵查中具結證述，日後審判程序不可能因人情壓力而翻供，戴寧母親先前雖有聯繫其他證人，但這是個人行為，與戴寧無關，並無勾串證人之虞。

其他理由為戴寧在羈押期間，身心憔悴，看守所膳食營養成分均不足以維持體力，請允准受授親屬或朋友寄送食物、營養補給品等，因此，聲請解除戴寧禁止接見、通信、受授物件處分。

據嘉義地方法院裁定書指出，戴寧否認犯行，而案件尚未進行合議審理程序，溫姓等多名證人均尚未進行交互詰問，仍有與戴寧串供之虞，且羈押中的被告利用親友接見或寄送物品機會而夾帶他物，或藉由看守所內他人而傳送訊息予被告等情事，時有所聞，並非未曾發生。

裁定書表示，為防範並避免戴寧於羈押期間，藉由與他人循接見、通信、物件傳遞機會進行勾串，依目前審理進度，尚不宜解除戴寧禁止接見、通信及受授物件限制，因此，駁回戴寧的聲請。

戴寧被控詐領助理費案件，嘉義地方法院6月間已進行2次準備程序庭，戴寧出庭時均否認犯行，並保持緘默，案件將於8月1日進入審理程序，檢辯雙方聲請傳喚證人中，包括戴寧母親及前夫郭男。

據嘉義地檢署起訴書，戴寧自民國99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元；戴寧矢口否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。

嘉義 律師

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