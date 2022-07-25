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淡水刑警執行拘提中彈 詐欺犯近距離開槍被起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市淡水警分局偵查隊今年3月在林口拘提詐欺犯嫌陳男，陳男在拘提瞬間，轉身掏出改造手槍，開槍射傷小隊長李宥賢右小腿，現場刑警隨即壓制陳男，依法送辦。士林地檢署偵結，依殺人未遂、非法持有制式步槍罪嫌起訴陳男。

起訴指出，42歲陳男和林男、陳男、陳女都是詐騙集團成員，擔任車手、收水等角色，去年7月間陳男和同夥涉嫌領詐假交友、假投資詐騙贓款40萬6千元，陳女等人涉提領114萬餘元。

淡水警方今年３月28日晚上8時許，持士檢核發拘票在林口世大運選手村社會住宅，埋伏在地下室停車場，見到陳男後出事警察證件和拘票，不料陳男狡猾，先假裝配合卻趁機轉身逃跑，從上衣口袋掏出已經上膛的改造手槍，要朝員警開槍。

小隊長李宥賢見狀，隨即上前壓制陳男，陳男仍朝小隊長開槍，射擊1顆子彈，第二顆子彈疑似卡彈，幸好子彈擊中右小腿，造成2公分蘇裂傷，送醫急救無生命危險。

在場的陳姓、何姓、魏姓刑警隨即上前壓制陳男，依法逮捕，並查扣改造手槍外，還從陳男車上、住家又搜出制式步槍、改造手槍、非制式衝鋒槍各1支，及各式子彈279顆子彈，4隻槍送驗均具有殺傷力。

小隊長李宥賢和現場員警指出，當時陳男突然轉身逃跑，從上衣口袋掏槍，平舉槍枝，槍口朝小隊長的上半身，並非朝天，距離僅1至1.5公尺，但未見到拉動槍枝滑套；員警們上前壓制，就聽到槍響，眾人壓制陳男後，小隊長搶下槍枝，後來發現槍枝卡彈，右小腿受傷。

對警察開槍的陳男辯稱，這些槍都是去年1月間，向綽號「趙經華」拿取，非法持有槍支超過1年，詐欺案部分，8次領款的錢都是，一名曾男欠他的借款。

檢方認定，陳男近距離開槍射擊警察，涉犯殺人未遂罪、非法持有制式步槍罪；詐欺部分，陳男與陳男、林男涉犯加重詐欺罪，起訴8個加重詐欺罪。陳男、林男依加重詐欺罪嫌起訴，陳女部分日前已起訴。

淡水警分局偵查隊小隊長李宥賢，日前拘提犯嫌陳男遭開槍，幸好送醫後無大礙。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局偵查隊小隊長李宥賢，日前拘提犯嫌陳男遭開槍，幸好送醫後無大礙。記者林昭彰／翻攝
淡水刑警壓制開槍的陳男。記者林昭彰／翻攝
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詐欺 槍枝

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