26萬債權用1300萬賣討債集團 熟女傳訊討債涉恐嚇遭訴

雲林縣曾姓女子是陳姓女子債權人，雙方有債務糾紛，曾女在今年4月間，傳訊「已把26萬元債權以1300萬元賣給討債集團」，還稱知道陳女都載子女到幼稚園上課，已派徵信社跟監2年等語，也傳類似的訊息給陳女前夫，陳女提告後，台中地檢署依恐嚇罪起訴。

起訴指出，曾姓女子（42歲）與台中市陳姓女子有長期債務糾紛，今年4月27日清晨7時許，曾女以手機傳訊給陳女「你不是都載小朋友到○○國小上課嗎」、「已把26萬元債權以1300萬元賣給討債集團」、「再來什麼事都跟我沒有牽連，你好自為之」、「我什麼錢都能花，就是要一個公道」。

同日上午11時許，曾女再把稍早傳訊給陳女的訊息截圖，傳送給陳女前夫，另外再傳訊「記住，想要店家好好經營，就不要讓心愛的老婆出入在店家裡，小孩可以在外面看就好了，你認為我不敢做的事你確定嗎？」陳女與前夫因心生畏懼，委託律師提出告訴。

曾女到案時否認涉案，辯稱傳訊的內容只是單純希望對方還錢，沒有真的要對他們不利，也沒有恐嚇的意思。